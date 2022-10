Lete Lasa enxalza o tenis galego con embaixadores como Lourdes Domínguez, Martín de la Puente ou o ITF Júnior de Sanxenxo no que xogaron Alcaraz e Rudd

O torneo leva anos sendo un Proxecto de Especial Relevancia no convenio de colaboración que asina a Secretaría Xeral para o Deporte coa Federación Galega de Tenis e que neste 2022 ascende un 3% ata preto dos 110.000 euros

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Sanxenxo (Pontevedra), 14 de outubro de 2022

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou na mañá de hoxe na presentación do XX Torneo Internacional de Tenis ITF Júnior e do XIV Torneo Internacional de Tenis ATE Cadete que terán lugar no Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo dende o vindeiro 18 de outubro.

Destacou o papel da gañadora de catro Grand Slams, Arantxa Sánchez–Vicario, presente no acto, como pioneira e inspiradora de moitos dos que viñeron detrás, como foi o caso da pontevedresa Lourdes Domínguez, que en 1999 converteuse na primeira española en gañar Roland Garros Júnior, “un fito que hoxe segue a ser unha das maiores xestas do tenis galego”.

Lete Lasa sinalou que dende aquela, o tenis galego seguiu a medrar e, nese sentido, subliñou a importancia do vigués Martín de la Puente, “o mellor tenista español en cadeira de rodas que vén de acadar o seu primeiro Grand Slam, nos dobres en cadeira do US Open”.

Precisamente, moitos dos gañadores e finalistas dese US Open –os españois Carlos Alcaraz (campión sénior) e Martín Landaluce (campión júnior), o noruegués Casper Rudd (finalista sénior), o belga Guilles Bailly (finalista belga) ou a filipina Alexandra Eala (campioa júnior)– participaron anteriormente nos torneos de Sanxenxo. Esta, dixo, “é unha mostra do excepcional traballo que realiza Galicia e este torneo de máis de 20 anos de historia co deporte de base”.

Por último, Lete Lasa lembrou que o Torneo ITF Júnior de Sanxenxo leva anos sendo un Proxecto de Especial Relevancia no convenio de colaboración que asina a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes coa Federación Galega de Tenis. Un convenio que neste 2022 ascendeu un 3% ata preto dos 110.000 euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando