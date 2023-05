Lete Lasa destaca a capitalidade galega no salvamento e socorrismo que neste 2023 acolle seis campionatos de España

O secretario xeral para o Deporte destaca a figuras galegas desta disciplina como Antía García, Eva Feijóo, Gabriel Rodríguez ou Alejandro Chacón

A Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo fixo entrega ao secretario xeral dun recoñecemento pola colaboración da Xunta na organización e apoio do X Campionato de España Máster



Sanxenxo (Pontevedra), 21 de maio de 2023

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou na entrega de premios do X Campionato de España Máster de Salvamento e Socorrismo que se disputou na piscina de Caldas de Reis e na praia do Silgar. O responsable do Deporte galego fixo entrega do diploma de primeiro clasificado ao Club Acuático Umia, de Caldas de Reis. A Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo fixo entrega ao secretario xeral dun recoñecemento pola colaboración da Xunta de Galicia na organización e apoio do campionato.

Lete Lasa destacou a capitalidade galega no salvamento e socorrismo nacional que, neste 2023, acollerá seis campionatos de España, ademais deste máster, o XXXV Campionato de España infantil e Cadete de Verán en Laxe (A Coruña), o XXXV Campionato de España Xuvenil e Júnior de Verán na Coruña e o XXXV Campionato de España Absoluto de Verán na Coruña.

O responsable do Deporte galego reivindicou un deporte como o “salvamento e socorrismo” que a pesar de ter unha federación nova, creada en 1997, é un “deporte náutico máis no que Galicia tamén é potencia do mesmo xeito que o piragüismo, o remo, o tríatlon ou a vela”. De feito, o responsable da carteira de Deporte subliñou que dende 2004, os clubs galegos aumentaron en máis do dobre, pasando de 6 a 14; e que as licenzas se quintuplicaron, ao pasar de 250 a máis de mil, perfectamente repartidas entre mulleres e homes.

Para incidir na posición de Galicia como referente nacional e mesmo internacional do Salvamento e Socorrismo, Lete Lasa destacou a figura de Antía García, bicampioa de Europa e campioa do Mundo e que xa conta cun récord mundial na proba de 100 metros remolque de maniquí con aletas, ademais doutros deportistas mozos como Eva Feijoo, Gabriel Rodríguez ou Alejandro Chacón.





