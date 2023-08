Lete celebra o centenario do Celta destacando os valores e os principios que leva transmitindo aos galegos e galegas dende a súa fundación

Destaca que o Celta seguirá colleitando novos obxectivos grazas á ‘Factoría do Deporte Galego–Galicia Sports 360’ que hai apenas un mes o Consello da Xunta tomaba razón da súa aprobación inicial do proxecto de interese autonómico

O responsable do Deporte galego destacou que “toda historia ten un principio” e, nese sentido, gavou a figura de Manuel de Castro ‘Hándicap’, “artífice da creación do Celta” den 1923. Lete Lasa lembrou a participación de ‘Hándicap’ en tres Xogos Olímpicos –nos de 1920 foi un dos adestradores que conseguiu a medalla de prata da selección española de fútbol– e asegurou que eses valores do olimpismo como “o esforzo, a responsabilidade ou a ética foron os que fundaron a filosofía do Celta que co paso dos anos foi chamada afouteza e corazón, ou máis recentemente, a oliveira dos cen anos”.

O secretario xeral para o Deporte destacou que ao longo destes cen anos, o Celta ten conseguido grandes obxectivos como as xestas europeas que asombraron a todo o mundo nos anos 90 e nos inicios do milenio; está a conseguir obxectivos como a loita do filial por ascender ao fútbol profesional ou a permanencia do primeiro equipo na Primeira División; e, de seguro, seguirá colleitando novos obxectivos grazas á ‘Factoría do Deporte Galego–Galicia Sports 360’ que hai apenas un mes o Consello da Xunta tomaba razón da súa aprobación inicial do proxecto de interese autonómico.

Lete Lasa destacou este proxecto de gran importancia para o deporte galego como un proxecto de educación, de innovación, de desenvolvemento do sistema deportivo, de motor da industria do deporte e da súa tecnoloxía, dun gran centro de servizos de lecer. E o que é máis importante, dixo, un proxecto para crear os primeiros equipos femininos do Celta, nun momento no que o fútbol feminino español e galego está a mostrar un excepcional crecemento.





