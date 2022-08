A Lei do ciclo integral da auga entrará en vigor o 1 de setembro co obxectivo de apoiar os concellos na xestión do abastecemento e a depuración, mellorando a calidade dos servizos aos cidadadáns e o coidado das rías e dos ríos

A nova norma, á que os concellos poderán adherirse de forma voluntaria, fomenta unha xestión profesional dos servizos urbanos da auga



Naqueles concellos que así o soliciten, Augas de Galicia asumirá a explotación das infraestruturas municipais, como xa está a facer actualmente coas 28 depuradoras que xestiona



A Lei contribuirá a evitar a chegada de augas brancas ás depuradoras, que estas funcionen mal ou que haxa fugas nas redes municipais que chegan a acadar o 80%



A normativa tamén supón aplicar unhas tarifas transparentes e homoxéneas en toda Galicia, que respectan a autonomía municipal, e non supón incremento de tarifas nin imposición de ningún tipo



A entidade hidráulica da Xunta porá á disposición dos concellos que queiran xestionar os seus sistemas novas ferramentas: un programa de formación periódica e directrices que lle sirvan de guía, para que poidan acadar unha xestión eficiente



A Xunta leva mobilizado nos últimos anos 1.100 M? en accións de saneamento e abastecemento de competencia municipal, permitindo que o 90% das aglomeracións urbanas cumpran a directiva sobre depuración e o 79% das masas das rías estean en bo estado

A nova Lei do ciclo integral da auga entrará o vindeiro 1 de setembro en vigor, tras a súa publicación hoxe no Diario Oficial de Galicia. Trátase dunha lei que a Xunta impulsa para apoiar aos concellos na xestión do abastecemento e a depuración, mellorando a calidade dos servizos aos cidadadáns e reforzando o coidado das rías e dos ríos.

O carácter transformador desta Lei permite a súa configuración como ferramenta de axuda aos concellos para unha xestión dos servizos urbanos da auga, de competencia directa das entidades locais.

A nova norma, a que os concellos poderán adherirse de forma voluntaria, fomenta unha xestión profesional dos servizos urbanos da auga. Así, naqueles

municipios que así o soliciten, Augas de Galicia encargarase da explotación das infraestruturas hidráulicas, como xa está a facer nos 28 concellos nos que actualmente está a xestionar as súas depuradoras.

A nova lei contribuirá a evitar a chegada de augas brancas ás depuradoras, que estas funcionen mal ou que haxa fugas nas redes municipais que nalgúns concellos acadan o 80%.

A normativa tamén supón aplicar unhas tarifas transparentes e homoxéneas en toda Galicia, que respectan a autonomía municipal e non supón incremento de tarifas nin imposición de ningún tipo.

Ademais, con esta nova norma porase á disposición dos concellos que queiran xestionar os seus sistemas novas ferramentas: un programa de formación periódica e directrices que lle sirvan de guía, para que poidan acadar unha xestión eficiente.

Deste xeito, establécese

un marco normativo para blindar a calidade nos servizos, a eficiencia na explotación das infraestruturas hidráulicas e a viabilidade económica dos sistemas, marcando un antes e un despois na calidade dos servizos da auga aos cidadáns e no coidado das rías e dos ríos.

A Xunta define, con esta lei, un novo modelo para axudar aos concellos que así o soliciten ante as dificultades contrastadas, técnicas e económicas, que teñen moitos municipios para prestar axeitadamente e con eficacia estes servizos municipais, que inciden na calidade das aguas, no medio natural, na saúde das persoas e en actividades económicas como a pesca, o marsiqueo a acuicultura ou o turismo.

O novo marco regulatorio dá un paso máis no camiño da correcta xestión do ciclo integral da auga, apostando pola integración de servizos e pola xestión profesionalizada e especializada das infraestruturas e servizos asociados, partindo do coñecemento minucioso dos sistemas e da ordenación completa das súas instalacións.

Ademais, aposta pola xestión agrupada das infraestruturas e a aplicación de economías de escala, que implica menores custos derivados da optimización de materiais, equipos e persoal, permitindo aforros do 10%.

Con esta Lei Galicia opta polo instrumento máis eficaz e útil, que tende a man aos concellos e procura unha xestión profesional e de calidade dun servizo tan básico como é a auga, un ben público cada vez máis escaso, pero imprescindible para a vida.

Cómpre lembrar que nos últimos anos, a Xunta leva mobilizado 1.100 millóns de euros en actuacións de saneamento e abastecemento,

coas que o 90% das aglomeracións urbanas cumpren a directiva europea sobre depuración; o 79% das masas de auga das rías se atopan en bo estado; e os puntos de vertido clasificados como contaminantes pasaron do 40 ao 15%.

No seguinte enlace ao DOG pode consultarse a información:

https://bit.ly/3C1UUNw

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando