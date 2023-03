Las quejas de los gallegos que esperan por el Ingreso Mínimo Vital: "lo pedí en diciembre y aún no sé nada"

Algo más de 74.000 personas perciben actualmente en Galicia el Ingreso Mínimo Vital. Según los datos de la Delegación del Gobierno son 29.000 familias y muchas de ellas con niños pequeños a cargo. De hecho hay 30.000 menores de edad perceptores del IMV en la comunidad, uno de cada cuatro beneficiarios.

El sistema garantiza un mínimo de 5.900 euros anuales para personas que viven solas, y de ahí va subiendo la cuantía en función del número de miembros de la familia. El estado le ingresa al interesado la cantidad mensual que necesita para llegar a ese mínimo.

Estos días recorre Galicia un autobús dentro de la campaña "Es lo mínimo" en el que los interesados pueden obtener información sobre los requisitos para solicitar esas ayudas, y también para interesarse por el estado de tramitación de las que ya están en curso.

¿Problemas que se están detectando? lentitud en la tramitación e incluso solicitudes que se deniegan sin que el interesado sepa por qué. También hay mucha gente que se acerca para saber si tendría derecho a percibir alguna cantidad.

"Hice la solicitud en diciembre y aún no me contestaron"

"La hice en diciembre y quería saber cuánto tarda y cómo va el expediente", explica en Cope Galicia una mujer que sale del autobús informativo. "Me dijeron que aún no la vieron, va lenta la cosa.

Otra santiaguesa lamenta que le han denegado la solicitud sin avisarla. "Lo pedí en junio y no me enviaron email, yo entré en internet y ahí me di cuenta de que me la habían denegado, no sé por qué porque llevo un año sin trabajar y estoy desesperada".

"Vengo a consultar a ver si puedo aplicar la ayuda a la infancia, estoy a cargo de los hijos porque mi esposo trabaja todo el día", nos cuenta una mujer con acento extranjero.

El autobús informativo ha estado estos días en la plaza Roja de Santiago de Compostela, a partir de este martes se desplaza a Vigo, en la provincia de Pontevedra.

El horario de apertura es de 9 a 14 horas y no es necesaria cita previa para acudir. En el caso de Vigo la localización es junto a la Farola de Urzáiz.

Visita del Delegado del Gobierno en Galicia al autobús informativo en Santiago

Estos días el delegado del Gobierno, José Miñones, visitaba el autobús estacionado en la plaza Roja de Santiago y ponía sobre la mesa los datos de perceptores de Ingreso Mínimo Vital en Galicia. "29.000 hogares y 74.500 personas".

Además 8.000 familias monoparentales reciben el apoyo público al no alcanzar el mínimo garantizado.

Miñones visitó el autobús acompañado por el alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo.