O labor dos grupos de acción local do sector pesqueiro xerou máis de 230 M€ na economía galega en cinco anos

A Xunta salienta que os GALP da comunidade son referentes en Europa pola súa capacidade de xerar actividade económica ao seu arredor, con máis de 660 proxectos desenvolvidos desde 2016 e 4.600 empregos creados entre directos e indirectos

Rosa Quintana subliña que os grupos galegos son un modelo de traballo e motivo de orgullo para Galicia como un exemplo de éxito no eido da cogobernanza

Burela (Lugo), 14 de xuño de 2022

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participou hoxe no acto inaugural da VII Sesión Plenaria da Rede Española de Grupos de Pesca (REGP), onde salientou o gran labor realizado polos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) de Galicia desde a súa creación, o que os converte en referentes para toda Europa. A representante do Executivo galego destacou que os oito GALP da comunidade desenvolveron máis de 660 proxectos desde 2016 que supuxeron unha actividade económica de máis de 230 millóns de euros, preto dun 0,4% do produto interior bruto (PIB) de Galicia.

A titular de Mar puxo en valor a capacidade de xerar actividade económica destes grupos de traballo das zonas costeiras pois o impacto xerado por eles multiplicou por seis o volume de axudas recibidas. A Xunta concedeu apoios por valor de máis de 38 millóns de euros, cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para o desenvolvemento das distintas iniciativas e o sector privado aportou preto de 43 millóns, o que suma un total de 90 millóns de euros. Esa cifra dá un salto cualitativo ao estenderse o seu impacto ao conxunto da economía, con eses 230 millóns de euros e a creación de máis de 4.600 empregos directos e indirectos.

Rosa Quintana, que estivo acompañada pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, incidiu durante a xornada Deseñando o futuro do desenvolvemento local participativo na importancia de seguir afondando na aposta polos GALP, unhas entidades que son “un modelo de traballo e motivo de orgullo para o conxunto da comunidade como exemplo de éxito no eido da cogobernanza”.

Neste sentido, a conselleira lembrou que os GALP de Galicia integran 365 entidades como socias e que nos últimos anos lograron reforzar, entre outras cuestións, o papel dos pescadores na gobernanza local, a creación de empresas e emprego, a diversificación da actividade nas zonas costeiras e a innovación na economía do mar. Por iso, apostou por seguir apoiando ao sector para desenvolver proxectos que permitan elevar o coñecemento e o atractivo das profesións marítimas favorecendo a remuda xeracional, desenvolver medidas de adaptación ao cambio climático, contribuír á economía circular e reforzar o papel do sector na protección dos recursos.

Ante esta situación, a titular de Mar subliñou que Galicia xa está a traballar –e é unha das primeiras rexións costeiras en facelo– no deseño das estratexias de desenvolvemento local participativo e dos grupos de acción local do sector pesqueiro que rexerán no próximo período de programación financeira, o 2021–2027, correspondente co Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (Fempa)

O Diario Oficial de Galicia publicou recentemente a orde pola que se aproban as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para o ano 2022 co obxectivo de que o sector teña os instrumentos axeitados para o deseño, preparación e elaboración das novas estratexias de desenvolvemento local participativo. Con elas a comunidade aspira a seguir avanzando na aplicación da economía azul e no impulso das comunidades pesqueiras e acuícolas.

A Rede Española de Grupos de Pesca é un instrumento para a aprendizaxe e interacción entre os GALP e unha canle de información e difusión das actividades realizadas tanto entre eles como con outras redes europeas. Na actualidade está composta por 41 GALP de 10 comunidades autónomas.

A sétima sesión plenaria da rede celébrase entre hoxe e mañá na Casa da Cultura de Burela e conta coa colaboración do GALP A Mariña–Ortegal, ao que a titular de Mar agradeceu a súa implicación na organización dun evento que beneficiará ao conxunto de grupos de acción local de Galicia e de España.

Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) dan continuidade aos antigos grupos de acción costeira (GAC) e son asociacións sen ánimo de lucro colaboradoras da Consellería do Mar como axentes de desenvolvemento na aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo da zona pesqueira e na xestión e control das axudas que se tramitan para o desenvolvemento desa estratexia.

A actividade dos oito grupos que hai en Galicia dentro do programa operativo do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca contribúe a mellorar a transformación, comercialización e posta en valor das producións pesqueiras, ao desenvolvemento dun sector turístico sustentable, á creación de empresas e á xeración de emprego así como á diversificación do sector a través de iniciativas complementarias da actividade pesqueira como o turismo mariñeiro. Tamén contribúe á conservación e valorización do patrimonio natural e cultural marítimo–pesqueiro.





