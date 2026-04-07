Menos juicios y más apoyos: El eslogan de la Federación Autismo Galicia para concienciar sobre este trastorno

"Cando tapo os oídos non son un esaxerado, teño hipersensibilidade auditiva", este mensage fue uno de los muhcos expuestos durante el evento de la Federación Autismo Galicia por el Día Mundial de la concienciación sobre el Autismo. Este evento, celebrado en el centro de día ASPANAES MONTE DO GOZO, ha dado voz a las personas con Trastorno del Espectro Autista para pedir un cambio de mirada a la sociedad.

Bajo el lema de la campaña de este año, "Menos prexuizos, máis apoios", Adrián y José, de 35 y 45 años respectivamente, han compartido sus vivencias para derribar mitos y falsas creencias. "Moitas veces a xente xulga rápido, sen coñecer, sen preguntar", señalaba Adrián al inicio del encuentro.

Adrián ha explicado la importancia de sus rutinas diarias, como hacer los trabajos en la huerta, la lavandería o leer sobre ciclismo, algo que le encanta. Lejos de ser un capricho, ha afirmado que son herramientas fundamentales para su bienestar. "As rutinas ayudanme a estar tranquilo, axudanme a entender o que vai pasar. Non é unha manía, é unha necesidade", ha recalcado.

Por su parte, José ha explicado que son los cambios en la rutina lo que más le afecta, su hipersensibilidad dificulta la adaptación. Situaciones como el cambio de hora le ponen "como una moto" . Estas reacciones, ha lamentado, llevan a que a veces le califiquen de "maniático ou incluso repunante", algo que niega rotundamente. "Non é un capricho, é o que sinto", ha defendido.

Non todo o que parece raro o é, non todo o que non entendes está mal. Necesitamos menos prexuizos, máis apoios" José Estévez Usuario de Fundación MENELA

Un nuevo Plan Gallego de Autismo

Alba Suárez Arufe Evento por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Hablando, Fabiola Garcia.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante su discurso en el evento, ha destacado la importancia de pasar de un paradigma reactivo a uno "proactivo", donde la administración se anticipe a las necesidades de los y las usuarias.

Como respuesta a estas necesidades, la conselleira ha anunciado la creación del nuevo Plan Gallego de Autismo, una "hoja de ruta" que se elaborará en colaboración con las entidades sociales. Este plan abordará áreas clave como el acceso a la vivienda con apoyo, la formación, el empleo, una educación inclusiva o la promoción de una vida independiente.

Fabiola García ha puesto en valor el trabajo de las familias y las entidades que impulsaron muchas asociaciones y recursos. Además, ha informado sobre la creación de un nuevo centro de atención integral en Friol que será "un referente a nivel nacional" y contará con 48 plazas.

Finalmente, ha anunciado uno de los compromisos de la legislatura: extender la atención temprana más allá de los 6 años, hasta los 12 o 13. El objetivo es que el nuevo plan esté elaborado para el año 2027, continuando así el trabajo por una "Galicia inclusiva que todos queremos".