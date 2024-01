Javier Vázquez, director da Casa de Galicia en Madrid, visitou o stand de Galicia na edición XXII Madrid Fusión

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Madrid, 31 de xaneiro de 2024

O director da Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez, participou en Madrid Fusión Alimentos de España que regresou a IFEMA MADRID para conmemorar a súa vixésima segunda edición baixo a lema "Where it all begins" / "Onde todo comeza".

A Xunta de Galicia, cun stand propio, recibiu numerosas visitas de profesionais que se interesaron polos produtos de alta calidade de distintas zonas, así como polos seus viños.

Galicia demostra unha vez máis que é un epicentro onde se orixina a excelencia culinaria, e a súa caseta está a servir como espazo de encontro para o talento emerxente, o coñecemento e a innovación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando