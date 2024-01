Javier Vázquez, director da Casa de Galicia en Madrid, participa na inauguración dunha exposición na Casa de América, onde puxo de manifesto os vínculos de unión entre Galicia e América

O director da Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez, participou na inauguración da exposición fotográfica

Reinvenciones: la ubicuidad de las identidades en lo fotográfico desde el Caribe

, que contou coa presenza do embaixador de República Dominicana, Juan Bolívar, e que poderá visitarse na Casa de América desde o sábado 20 de xaneiro até o sábado 23 de marzo.

Esta exposición componse de dous núcleos fundamentais que se entrelazan conceptualmente: a fotografía histórica e a continuidade dos diversos temas e achegamentos expostos no primeiro espazo, na actualidade.

A continuación do núcleo histórico, proponse un espazo dedicado á produción de sentido contemporáneo que se nomea Suxeito atopado. Este ámbito expositivo expón unha coherente continuidade histórica no exercicio da fotografía desde un Caribe expandido na contemporaneidade. O fotográfico como feito, evento e linguaxe mostra unha independencia indiscutible que é evidente no seu espectro de acción e influencia e no recoñecemento indefectible das múltiples identidades que nos habitan.

A mostra realízase en colaboración co Centro León da República Dominicana e está comisariada por Sara Hermann e Joel Butler.





