A IXP Pan Galego protagonizará un concurso de debuxo escolar a semana vindeira e estará presente no próximo partido entre o Club Baloncesto Ourense e o Club Ponferrada

A través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, no encontro que terá lugar o sábado 26 haberá carteis promocionais desta indicación xeográfica protexida e os asistentes recibirán unha peza de Pan Galego

No acto, terá lugar tamén a entrega de premios do concurso de debuxo que se promoverá entre os centros de educación infantil e primaria da provincia de Ourense para dar a coñecer as características deste produto distinguido con selo de calidade







