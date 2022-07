A inspectora de traballo luguesa Antía Sández toma posesión como nova presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou hoxe no acto de toma de posesión da nova presidenta na sede do Consello Galego de Relacións Laborais (CGRRLL)



Sández está especializada en actuacións relacionadas co dereito á folga, condicións laborais das persoas traballadoras no mar e en materia de igualdade laboral



O Consello Galego de Relacións Laborais conta desde hoxe cunha nova presidenta, a inspectora de traballo luguesa Antía Sández Callejo, que toma as rendas deste organismo público fundamental para o fomento do diálogo institucional entre sindicatos e asociacións empresariais, a negociación colectiva e a resolución de conflitos de índole laboral. O acto de toma de posesión contou coa presenza da conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

Sández naceu en Lugo en 1988, o mesmo ano no que se creou o Consello que agora pasa a presidir. Procedente da Inspección de Traballo e Seguridade Social, con destino en Lugo, é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago.

Durante os últimos anos, Antía Sández asumiu inspeccións relacionadas co dereito á folga, accidentes de traballo, modificacións substanciais de condicións de traballo e expedientes de regulación de emprego (ERE). Así mesmo, colaborou de xeito habitual con outros organismos públicos en aspectos como valoración de incapacidades ou vixilancia das condicións laborais das persoas traballadoras do mar.

A nova presidenta do CGRRLL, conta ademais con experiencia en actuacións inspectoras relacionadas coa igualdade laboral: plans de igualdade, igualdade de trato e de oportunidades laborais entre mulleres e homes, discriminación salarial ou sobre medidas de conciliación.

O decreto de nomeamento de Sández por parte do presidente da Xunta publicouse onte no

, previa conformidade das dúas representacións que integran o Pleno do Consello –organizacións empresariais e sindicais– á proposta da candidatura realizada pola conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

O Consello Galego de Relacións Laborais é un órgano público de representación bipartita, que materializa o diálogo institucional entre sindicatos e asociacións empresariais na comunidade, e actúa como ente consultivo e asesor da Xunta de Galicia en materia laboral.

Esta entidade desenvolve un rol fundamental para a promoción da negociación colectiva en todos os ámbitos e sectores e na solución a conflitos de xeito directo ou a través do AGA, acordo interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de solución dos mesmos.

