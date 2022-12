Iníciase o proceso de declaración BIC do conxunto arquitectónico de Barcia de Mera como mostra excepcional do barroco no rural galego

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o expediente na categoría de monumento que abrangue a igrexa parroquial, a casa reitoral, espazos anexos e bens mobles



Diario Oficial de Galicia

publica hoxe o expediente de incoación para declarar Ben de Interese Cultural (BIC) na categoría de monumento o conxunto parroquial de San Martiño de Barcia de Mera, en Covelo. Concretamente, afecta a un amplo conxunto de edificacións, construcións e terreos: a igrexa parroquial, a casa reitoral, as construcións adxectivas e os espazos vencellados a estas, o adro da igrexa e o igrexario. Tamén se inclúen máis dunha vintena de bens mobles pertencentes ao conxunto monumental.

En concreto, o expediente destaca o pazo abacial pola súa composición e singular distribución, así como dalguns dos elementos artísticos que o compoñen como a portada coroada pola “recoñecida e singular” peita, que se ten convertido no elemento máis representativo e simbólico do conxunto.

Tal e como explicou nunha recente visita o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, a incoación do expediente e posterior declaración BIC é o primeiro paso da folla de ruta do Goberno autonómico para este conxunto xa que a Xunta ten previsto participar despois na redacción do proxecto no que se definan os seus usos e, despois, o Concello podería acollerse ao 1,5% Cultural para acometer a rehabilitación do inmoble. Esta é unha nova mostra do importante compromiso do Goberno galego por protexer, conservar e poñer en valor o patrimonio sobranceiro da Comunidade. De feito, declaráronse xa 106 BIC desde a entrada en vigor da Lei de Patrimonio Cultural de 2016, o supón que Galicia teña na actualidade un total de 779 Bens de Interese Cultural.

O conxunto parroquial de Barcia de Mera está constituído pola casa reitoral e a igrexa parroquial de Barcia de Mera que ocupan, de xeito illado, parte do igrexario parroquial. O pazo localízase na parte nordés, apegado ao camiño de acceso que conforma o límite leste da propiedade, mentres que a igrexa está no centro do adro. Ademais, existen dentro deste espazo outras construcións que completan o conxunto.

A igrexa ten planta de cruz latina, na que a nave central divídese en dous tramos desiguais separados por un arco que descansa en pilastras e que se manifesta ao exterior con contrafortes. A torre do campanario ten unha planta cadrada e está composta por tres volumes escalonados en altura. Acada unha altura de 20 m, moi superior á de calquera elemento do conxunto parroquial.

Por outra parte, o interior do pazo abacial conta con diversos elementos singulares como a propia cociña, ou as tres escaleiras de trama recto que conducen ao faiado e á planta inferior. Así mesmo, hai que indicar que o pazo abacial ten unha serie de construcións auxiliares: un alpendre apegado ao adro da igrexa, un hórreo, un lavadoiro e un gran muro de contención das terras da plataforma sobre a que se asenta o pazo.

Tamén se protexen total de 26 bens mobles procedentes do interior do conxunto arquitectónico de Barcia de Mera, entre os que se inclúen distintas tallas relixiosas e cruces procesionais e de relicario.

O expediente inclúe o mapa que delimita o conxunto de edificacións, construcións e terreos protexidos. Como se explica no documento, a liña exterior do denominado igrexario de Barcia de Mera é asimilable coa parcela catastral da que é titular a Diocese de Vigo–Tui e englobaría a totalidade do conxunto parroquial.

Coa incoación do expediente, como se indica no Diario Oficial de Galicia, ábrese agora un período de información pública durante o prazo dun mes para posibles alegacións. Tamén se solicitará o ditame dos órganos asesores e consultivos para a resolución do expediente nun prazo máximo de 24 meses.

