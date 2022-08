O informe Impacto de Xénero no Camiño da Xunta reflicte a alta presenza de mulleres cun 51,16% de participación en 2019 e un 52,1% neste primeiro semestre

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentaron hoxe en Pontevedra as principais conclusións deste documento e a liña de axudas a albergues privados

O Camiño Portugués foi o que máis mulleres peregrinas acumulou entre 2013 e 2021, o período analizado polo informe, cun 53,96%

Existe un aumento progresivo das mulleres en peregrinación, mes a mes, cunha maior concentración entre os meses de abril a outubro

Lorenzana sinala que os datos amosan que as mulleres teñen cada vez máis autonomía e se senten máis seguras para emprender, soas ou acompañadas, as rutas Xacobeas

Nava Castro destacou o pulo da oferta aloxativa para peregrinos coa incorporación de albergues privados, moitos deles dirixidos e xestionados por mulleres

Pontevedra, 3 de agosto de 2022

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentaron hoxe en Pontevedra as principais conclusións do informe Impacto de Xénero no Camiño, elaborado pola Xunta, e a liña de axudas a albergues privados.

O documento, un estudo específico que integra perspectiva de xénero e Camiño de Santiago, pon de manifesto a alta presenza de mulleres nas peregrinacións que se converteu, segundo sinala, nun destino atractivo a partes iguais para homes e mulleres, no que as mulleres foron cobrando máis protagonismo. Así, desde 2013 a 2019 (anos completos analizados, excluíndo 2020 e 2021 pola pandemia), o número de mulleres peregrinas foi aumentando ata ter máis presenza feminina que masculina en 2019 cun 51,16% de mulleres participantes fronte ao 48,84% de homes. O 2018 foi o primeiro no que as rutas oficiais tiveron máis presencia de mulleres que de homes.

Esta tendencia previa á pandemia (2019) continúa este ano, segundo apuntou Lorenzana, destacando que nos seis primeiros meses de 2022 entregáronse 79.000 Compostelas a mulleres e 72.589 a homes (+6.411), o que supón un 52,1% de mulleres sobre o total.

O estudo tamén salienta, en palabras da conselleira, que as mulleres peregrinan menos que os homes cando o Camiño está menos transitado, como en tempadas baixas ou en rutas menos concorridas. É dicir, hai unha masculinización, con porcentaxes de homes superiores ao 60% nos meses invernais. Sen embargo, o estudo reflicte un aumento progresivo das mulleres en peregrinación mes a mes, cunha maior concentración entre os meses de abril a outubro.

Outras das conclusións deste informe indica que o Camiño Portugués foi o que máis mulleres peregrinas acumulou entre 2013 e 2021, cun 53,96% de participación.

A conselleira sinalou que esta análise demostra que “as mulleres teñen cada vez máis autonomía e se senten máis seguras para emprender, soas ou acompañadas, esta aventura”. Por iso, indicou que o Goberno galego quere que “a sociedade se mire no espello do Camiño de Santiago para que a muller teña cada vez máis presenza, en igualdade de condicións e de oportunidades ca os homes”. “Con este informe queremos engadir un grao de area ao traballo pola igualdade”, engadiu.

Segundo Lorenzana, “viaxar é unha experiencia poderosa, transformadora, que marca un antes e un despois nas nosas vidas e as mulleres foron descubrindo pouco a pouco que o Camiño de Santiago é iso e moito máis, porque é cohesionador, hospitalario, sostible, creativo, tradicional e contemporáneo, singular, espiritual e multicultural”.

Nava Castro, pola súa banda, referiuse ao incremento do número de establecementos de carácter privado que xorden no Camiño de Santiago e fixo un repaso da convocatoria de subvención para a mellora e dotación de albergues privados, ao obxecto de fomentar a oferta aloxativa de calidade para os peregrinos, onde destaca a presenza feminina tanto na xestión como na dirección deste tipo de aloxamentos.

Neste sentido, a directora de Turismo de Galicia, lembrou que a Xunta vai destinar 500.000 euros a este programa cuxa convocatoria remata o vindeiro día 9 de agosto.





