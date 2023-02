A inclusión social protagoniza a carteleira da semana no Salón Teatro cos espectáculos Camaleoa e Soños e un concerto pola saúde mental

A montaxe coa que a artista portuguesa Rita Pinheiro lles dá voz ás persoas que exercen a prostitución pode verse este xoves día 23 na sede do Centro Dramático Galego en Santiago dentro do ciclo ‘Quintas do Camões’

O venres 24 estréase neste mesmo espazo ‘Soños’, unha coprodución da ONG Igaxes con Artefeito e Culturactiva que busca rachar prexuízos sobre a mocidade tutelada

O sábado 25 terá lugar un evento multidisciplinar a favor da federación Saúde Mental FEAFES Galicia coa actuación do grupo Fear of Missing Out, a proxección de obras de Carlos Asorey e unha charla coa psicóloga Rebeca Calvo Barros

A compañía teatral da Xunta entra na terceira semana de representacións de ‘Shakespeare en Roma’ no Salón Nobre do Pazo de Fonseca, onde permanecerá ata o 2 de abril

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2023

A sede do Centro Dramático Galego no Salón Teatro de Santiago de Compostela continúa coa súa actividade ao tempo que a compañía da Xunta de Galicia entra na terceira semana de representacións da súa produción propia Shakespeare en Roma, ata o 2 de abril no Salón Nobre do Pazo de Fonseca.

Así, o espazo do número 34 da rúa Nova dedica a carteleira dos vindeiros días a tres propostas a prol da inclusión e a concienciación social cos espectáculos teatrais Camaleoa. Do corpo ao manifesto o xoves 23 e Soños o venres 24, así como do evento multidisciplinar a prol da saúde mental organizado polo grupo musical Fear of Missing Out o sábado 25. As tres citas están programadas para as 20,00 h.

é un monólogo da artista portuguesa Rita Pinheiro, que se presenta en Santiago este xoves no marco do ciclo Quinta do Camões,

que organizan conxuntamente o Centro Dramático Galego e o Centro Cultural Portugués do Instituto Camões en Vigo. A proposta xorde a partir de testemuñas de persoas que viven á marxe exercendo a prostitución, para reflexionar a modo de viaxe poética sobre os parámetros da dignidade e as crenzas preestablecidas na sociedade.

Rita Pinheiro asina a autoría e a interpretación deste espectáculo, para o que contou cos vídeos experimentais de João Aires e a música orixinal Frederico Botelho e João Reis. As entradas para asistir á súa representación no Salón Teatro están xa á venda en Ataquilla e tamén poderán adquirirse no despacho de billetes desde dúas horas antes do comezo da función.

O venres será a quenda para a estrea de Soños, unha coprodución da ONG Igaxes con Artefeito e Culturactiva para poñer o foco sobre os prexuízos sociais arredor da mocidade que vive en pisos tutelados, coincidindo ademais co 25º aniversario do Programa Mentor.

Escrito por Fernando Epelde e dirixido por Tamara Canosa a partir de conversas con educadores sociais e mozos tutelados, neste espectáculo Anxo Outumuro e Sara Ferro danlles vida a dous destes rapaces, acompañados en escena pola súa educadora, interpretada por Victoria Pérez. Durante a representación, abriranlle ao público tanto as portas da súa vivenda tutelada como dos seus soños, contrapoñéndoos ao do resto dos adolescentes.

A función de Soños no Salón Teatro, de entrada por convite, marcará o inicio do percorrido desta montaxe por Galicia, con especial atención ao público mozo que está a estudar ESO e Bacharelato.

O sábado 25 o grupo de metal progresivo Fear of Missing Out, con Carlos Morales á fronte, organiza un evento multidisciplinar que combina música, arte e divulgación co obxectivo de lles dar visibilidade aos problemas de saúde mental.

Nel amosaranse as obras do ilustrador e escultor compostelán Carlos Asorey e levarase a cabo unha charla sobre a realidade da saúde mental antes e despois da pandemia, conducida pola psicóloga Rebeca Calvo Barros, de Mentiness. Pechará a sesión o concerto no que Fear of Missing Out interpretará os temas do seu disco Disorders, con letras escritas por persoas que padecen trastornos mentais.





