Un incendio en O Barco (Ourense) supera ya las 100 hectáreas

Cuando en Rianxo respiran un poco más tranquilo porque los servicios de lucha contra el fuego han logrado controlar el incendio de estas últimas horas crece la preocupación en la provincia de Ourense, donde arden hasta tres fuegos de más de 20 hectáreas.

El más importante se registra en O Barco de Valdeorras, en la parroquia de Santiagoso, y según las estimaciones de la Xunta ha arrasado ya unas 100 hectáreas. La madrugada fue complicada en la zona, en algunos momentos las llamas se acercaron peligrosamente a núcleos de población.

Nova estimación de superficie afectada no #IFSantigosoOBarco : 100 hectáreas

El alcalde de la localidad, Alfredo García, apuntaba estas últimas horas a que ese fuego ha sido claramente provocado. Sigue el patrón de otros que se han declarado en la zona estas últimas semanas. Empiezan a última hora de la tarde, cuando ya no pueden actuar los medios aéreos, y lo hacen en varios focos simultáneos.

Vídeo grabado as 8.00 da maña na fronte do lume, polos #BBFF e #AAMM, a virulencia e o forte vento fixo imposible facer nada para parar a fronte do lume. pic.twitter.com/ysKkSbBIH4