A Illa de San Simón acolle en xullo a undécima edición do curso de verán xuvenil de intercambio de músicas tradicionais que este ano se centra no Brasil

A Illa de San Simón acollerá en xullo a undécima edición do San Simón Fiddle, o curso de verán infantil e xuvenil, de intercambio de músicas tradicional de Galicia coa de outros lugares do mundo. Nesta edición é a quenda das músicas do Brasil. Ademais, volverá o encontro musical Encordass de música de corda que reivindica o violín como fío conductor e que estará aberto ao público con visitas guiadas e actividades paralelas.

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, reuniuse co director da asociación cultural Galicia Fiddle para abordar os detalles destas novas iniciativas que un ano máis acollerá a Illa de San Simón, espazo xestionado pola Xunta, que volverá converterse nun lugar de intercambio cultural. O curso celebrarase

do 4 ao 10 de xullo e os cativos aprenderán tanto melodías galegas como brasileiras, da man dos mestres invitados procedentes de São Paulo e Recife: Filpo Ribeiro, multiinstrumentista, luthier e investigador do universo da rabeca brasileira; Alisson Lima, músico e bailarín experimentado en múltiples disciplinas de danza tradicional; Vanille Goovaerts, violista e rabequeira francesa afincada no país sudamericano, e Ricardo Herz, todo un referente no panorama do violín brasileiro actual.

O curso celebrarase durante unha semana na que os participantes se aloxarán en San Simón. Está destinado

a intérpretes de corda (violín, viola, chelo, contrabaixo, guitarra), co fin de potenciar o uso destes instrumentos na música tradicional. Os participantes conformarán un pequeno repertorio que se representará no concerto final do sábado 9 de xullo, onde interpretarán as melodías aprendidas guiados polos artistas brasileiros e polos mestres residentes do San Simón Fiddle, entre os que se atopan destacados músicos do panorama galego e nacional coma Begoña Riobó, Anxo Pintos ou Marta Roma.

O San Simón Fiddle destaca polo método de aprendizaxe empregado nas suas aulas, onde a música é transmitida oralmente, prescindindo de partituras e agudizando a capacidade de retentiva musical dos rapaces, que tras uns días na illa son quen de aprender unha melodía en poucos minutos. Isto permítelles descubrir outra maneira de relacionarse co seu instrumento, e gozar facendo música independientemente do seu nivel técnico.

Ademais da actividade musical, o curso complétase con obradoiros de danza, talleres de temática de natureza ou mostras de luthería. Como novidade, nesta edición adicada a Brasil os asistentes poderán ver cómo se constrúe un marimbau, aprender a bailar capoeira ou iniciarse na práctica do berimbau, un dos instrumentos típicos do país. Tamén haberá actividades acuáticas, cine ao aire libre ou xogos populares, facendo así a aprendizaxe máis entretida e amena.

A fin de semana previa a San Simón Fiddle, celebrarase o Encordass Fiddle Fest, o festival aberto ao público enmarcado dentro do encontro musical e cultural para adultos Encordass. Tamén contarán con visitas guiadas, degustación de viño, demostracións de danza ou concertos a bordo pola Ría de Vigo. Artistas internacionais e bandas emerxentes amenizarán ao público cunha proposta musical diferente e un orixinal plantexamento, onde os asistentes poderán decidir entre múltiples concertos simultáneos.

O encontro musical Encordass celebrarase do 1 ao 4 de xullo e os días 2 e 3 será o Encordass Fiddle Fest. As inscricións así como a información deste encontro e o festival están dispoñibles na web de Galicia Fiddle





