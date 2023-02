Igualdade e Sanidade asinan o acordo de transferencia de fondos para a creación dos centros 24 horas de atención integral ás vítimas de violencia sexual

A implantación comezará polas áreas sanitarias de Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela e Vigo

As futuras ubicacións deste recurso facilitarán unha mellor coordinación dos servizos na atención de emerxencia ás posibles vítimas

Os dous departamentos autonómicos unen recursos para unha xestión eficaz e eficiente das medidas que se levarán a cabo

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asinaron o acordo de colaboración para a habilitación dos espazos destinados aos centros 24 horas de atención integral ás vítimas de violencia sexual durante as 24 horas dos 365 días do ano.

Mediante esta colaboración, Igualdade transfire a Sanidade un total de dous millóns de euros para a creación destes centros que comezarán polas áreas sanitarias de Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela e Vigo, no marco do desenvolvemento do Plan España Te Protege (III)–Creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, integrado no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia da economía española.

Nestes centros ofrecerase acompañamento e información telefónica, telemática e presencial, e cumprindo cos criterios de atención permanente e actuación urxente, os centros facilitarán atención psicolóxica, xurídica e social para vítimas, familiares e persoas da contorna mediante persoal cualificado.

O emprazamento dos centros 24 horas en áreas sanitarias de Galicia facilitará unha mellor coordinación dos servizos na atención de emerxencia ás posibles vítimas de violencia sexual. Deste xeito, os dous departamentos autonómicos unen os seus recursos e esforzos mediante este acordo de colaboración para unha xestión eficaz e eficiente das medidas que se levarán a cabo.





