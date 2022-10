Hoxe comeza a campaña electoral ás vogalías das xuntas xerais das confrarías de Galicia e estenderase ata o 27 de outubro

Un total de 1.670 traballadores e de 991 empresarios do mar son candidatos a vogais dos órganos de xestión dos pósitos



Os comicios desenvolveranse en tres partes, celebrándose en primeiro lugar as eleccións nas confrarías e despois tanto nas tres federacións provinciais como na Federación Galega de Confrarías de Pescadores

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela,20 de outubro de 2022

Un total de 1.670 traballadores e 991 empresarios do sector do mar aspiran a ocupar algunha das vogalías das xuntas xerais da súa confraría de pescadores nas eleccións para a renovación dos órganos reitores destas entidades no conxunto de Galicia. Unha vez proclamadas as candidaturas definitivas, hoxe iníciase a campaña electoral, que se prolongará ata o 27 de outubro, día incluído, sendo o 28 de outubro a xornada de reflexión e o 29 o día das votacións.

Unha vez electos os vogais da xunta xeral, tomarán posesión dos seus cargos na sesión constitutiva, que debe celebrarse na sede da confraría no prazo máximo de cinco días desde a súa proclamación definitiva. Nese primeiro pleno da sesión constitutiva da xunta xeral iniciarase o procedemento para elixir a patroa ou patrón maior, as vicepatroas ou vicepatróns e os vogais do cabido.

Os membros da xunta xeral elixirán por maioría simple en primeira volta á patroa ou patrón maior entre os candidatos. En caso de empate, repetiranse as votacións en segunda volta e, de manterse o empate, resolverase a favor do de maior antigüidade na confraría. Se aínda así persistise o empate, resolveríase a favor do de maior idade.

No mesmo acto e xusto a continuación, a xunta xeral elixirá de entre os seus membros as vicepatroas e vicepatróns primeiro e segundo e os vogais do cabido, respectando a paridade e proporcionalidade que se estableceu para a xunta xeral.

resolución

pola que se convocan estas terceiras eleccións unificadas ás confrarías de pescadores de Galicia saíu publicada no Diario Oficial de Galicia o pasado 5 de setembro. De acordo coa normativa de aplicación, os comicios desenvólvense en tres fases. En primeiro lugar realízanse as eleccións nas distintas confrarías de Galicia, despois celebraranse as votacións nas tres federacións provinciais –A Coruña, Lugo e Pontevedra– e finalmente elixirase ao presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores.

Anéxase a táboa co número de candidatas ou candidatos a vogais das xuntas xerais de cada unha das confrarías*:

TOTAL CANDIDATOS XUNTA XERAL

CANDIDATOS EMPRESARIOS

CANDIDATOS TRABALLADORES

* Non se inclúen os datos das confrarías de Baiona e Marín.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando