O Hospital Clínico de Santiago é un dos oito centros de referencia en España para o diagnóstico e tratamento da epilepsia refractaria en adultos

Así o destaca o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, nun acto conmemorativo do Día Internacional da Epilepsia

O Hospital Clínico leva realizadas máis de 500 cirurxías dende o inicio do programa de cirurxía de epilepsia, no ano 1998, na unidade de epilepsia refractaria

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2023

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destacou hoxe, nunha xornada con motivo do Día Internacional da Epilepsia, que o Hospital Clínico Universitario de Santiago “é un dos oito centros de referencia do Sistema Nacional de Saúde para o diagnóstico e tratamento da epilepsia refractaria en adultos”. Tal e como se desprende dalgún dos datos dados a coñecer na xornada, o Hospital Clínico leva realizadas máis de 500 cirurxías dende o inicio do programa

de cirurxía de epilepsia, no ano 1998, na unidade de epilepsia refractaria.

No acto, que contou coa presenza de Elvira Vacas, presidenta da Federación Española de Epilepsia, o titular da carteira sanitaria do Executivo galego remarcou que “a actividade asistencial non se reduce unicamente ao ámbito hospitalario”, e, a tal efecto, incidiu na actividade do Programa Alerta Escolar, que pretende achegar unha atención sanitaria inmediata e eficaz a todas as nenas e nenos escolarizados, ata 16 anos, que padecen patoloxías crónicas, entre elas, crises alérxicas, comiciais e diabéticas.

Galicia segue a traballar, –proseguiu o máximo responsable da sanidade pública galega–, “para afrontar os novos retos que se presentan en relación á epilepsia, e o fai da man de excelentes profesionais”.

Dende o Servizo Galego de Saúde “avanzamos cara un maior grao de especialización, centrando a asistencia sanitaria nas necesidades do paciente e organizando o sistema en función da patoloxía”, –sinalou o conselleiro–.

Para rematar a súa intervención, Comesaña agradeceu á Federación Española de Epilepsia, á Federación Española de Enfermidades Raras, e ás asociacións representadas na xornada e o seu traballo e esforzo, á vez que remarcou que xornadas como esta son “imprescindibles para mellorar a transferencia de coñecemento e facer que os servizos públicos de saúde estean preparados”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando