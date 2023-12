O Goberno galego destinará 5,5 M€ para a conxelación das peaxes das autoestradas autonómicas en 2024 e para manter as bonificacións xa vixentes

Benefician aos usuarios das autoestradas A Coruña–Carballo (AG–55) e Vigo–Baiona (AG–57), que continuarán sendo das máis baixas de España

O presidente destaca que o esforzo da Xunta permite evitarlles aos preto de 28.000 usuarios diarios destas dúas vías autonómicas unha suba das peaxes do 3,3 % como consecuencia do IPC a partir do 1 de xaneiro

Precisa que un usuario habitual da autoestrada Vigo–Baiona aforrará 235 ? en 2024 e 343 ? no percorrido A Coruña–Carballo, unhas cifras que aumentarán a 560 ? ou máis de 800 ?, respectivamente, para familias numerosas ou viaxes nocturnas

Esta medida súmase ás xa tomadas en 2022 e en 2023 para mitigar o impacto da inflación sobre as tarifas das autoestradas autonómicas

O convenio autorizado hoxe tamén posibilitará manter o vindeiro ano as bonificacións habilitadas por recorrencia, en horario nocturno ou para as familias numerosas

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, anunciou hoxe a autorización por parte do Consello da Xunta do convenio coa concesionaria Autoestradas de Galicia para manter conxeladas en 2024 as peaxes nas autoestradas A Coruña–Carballo (AG–55) e do Val Miñor (AG–57) e continuar aplicando as bonificacións activas. Deste xeito, segundo precisou, o Executivo autonómico vai destinar o vindeiro ano 5,5 M? a estas dúas actuacións, “beneficiando aos preto de 28.000 usuarios diarios destas dúas vías".

Esta medida dálle continuidade á impulsada o ano pasado pola Xunta para reducir á metade a suba establecida para 2022 e conxelar as tarifas que se aplicaron en 2023 co fin de mitigar o impacto na economía das familias por mor da crise enerxética, de abastecemento e de prezos de materiais.

Deste xeito, as peaxes en AG–55 e AG–57 manteñen as tarifas vixentes para os distintos itinerarios, beneficiándose do efecto desta medida nos diferentes treitos.

Este convenio hoxe aprobado posibilitará continuar tamén coa aplicación das distintas liñas de bonificacións impulsadas pola Xunta nas autoestradas autonómicas, que seguirán sendo as máis baratas de Galicia e das máis económicas de España.

Tamén están en vigor a bonificación ás familias numerosas nas estradas autonómicas, descontando o 100 % da viaxe de volta a este colectivo.

Estes descontos son compatibles con outras bonificacións en funcionamento como a rebaixa do 50 % en horario nocturno.

O presidente da Xunta salientou que a posta en marcha da conxelación de tarifas e das bonificacións para usuarios recorrentes nas autoestradas autonómicas permitirá, por exemplo, que un usuario habitual da autoestrada Vigo–Baiona aforre uns 235 ? en 2024, unha cifra que se eleva ata os 343 ? no percorrido A Coruña–Carballo.

No período entre 2022 e 2024, un usuario habitual da autoestrada Vigo–Baiona terá aforrados uns 570 ? ao final do vindeiro ano, entre os tres exercicios, e ata 814 ? no traxecto A Coruña–Carballo. Se se trata dunha familia numerosa, o aforro aumentará a 1.527 ? para a o itinerario Vigo–Baiona e a 2.280 ? para A Coruña–Carballo.

O presidente da Xunta animou ao Goberno central a seguir o mesmo exemplo da Comunidade galega nas autoestradas de titularidade estatal, como é o caso da AP–9 e da AP–53, sobre a que advertiu que é “a máis cara da España”. “Igual que hai unha peaxe na sombra no treito autonómico da conexión entre Santiago e Ourense, na AG–53, entre Dozón e Ourense, pedímoslle ao Goberno de España que faga exactamente o mesmo no treito estatal desa conexión, entre Santiago e Dozón”, argumentou o mandatario galego.





