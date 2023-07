García Comesaña preside a primeira reunión do grupo de traballo do futuro Centro de Protonterapia de Galicia

O conselleiro de Sanidade mantivo unha xuntanza con representantes das empresas adxudicatarias da execución da obra –COPASA– e da instalación do acelerados de protóns –IBA–, ademais de con responsables sanitarios dos servizos de Oncoloxía Radioterápica e Radiofísica do Servizo Galego de Saúde



O Executivo galego agarda que nos vindeiros 4 meses xa poidan iniciarse as obras dun centro que situará a Galicia como referente neste tipo de tratamentos



O Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, presidiu en Santiago a primeira reunión do grupo de traballo que levará a cabo a construción e dotación de equipamento do futuro Centro de Protonterapia de Galicia.

A

Consellería de Sanidade acolleu unha reunión na que participaron representantes das empresas adxudica tarias da execución da obra –COPASA–, e da instalación do acelerador de protóns –IBA–. Ademais, tamén contou coa presenza do grupo de traballo interno do Servizo Galego de Saúde integrado por oncólogos radioterapeutas, radiofísicos, arquitectos e enxeñeiros.

Esta primeira reunión entre as dúas empresas responsables ten como obxectivo definir os pasos a realizar nos próximos meses para, cumprindo os compromisos adquiridos, o inicio da obra poida comenzar nos próximos meses.

Un dos primeiros pasos será manter unha reunión co Concello de Santiago para explicarlle cales van a ser os traballos preliminares de acordo co anteproxecto contratado, para pedirlle a axilización dos trámites, e comenzar coas obras de xeito inmediato.

Ao tratarse dunha licitación conxunta –proxecto e obra–, axilizarase todo o proceso de deseño e trazado da planta. Así, o Executivo galego agarda que nos vindeiros 4 meses, prazo previsto para ter o proxecto, poidan botar a andar as obras do Centro de Protonterapia de Galicia.

A súa execución prolongaranse por un período aproximado de 12 meses e, de seguido, abordarase a instalación dos seus equipos, uns dispositivos cuxos traballos previos de axuste e calibración durarán tamén da orde de 12 meses. A previsión é que os primeiros pacientes poidan ser tratados no ano 2025 e que, ademais, o fagan co primeiro equipo instalado en España, do conxunto de dispositivos financiados pola Fundación Amancio Ortega.





