García Comesaña pon en valor o traballo de AFAGA na procura de mellorar a calidade de vida das persoas con Alzheimer e dos seus coidadores

A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia (AFAGA), e o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur desenvolverán unha investigación na procura de biomarcadores que teñan en conta o binomio familia–paciente

O proxecto ten como obxectivo predecir o deterioro cognitivo dos pacientes e que tipo de terapia é máis axeitada para cada caso, tendo en conta tamén aos coidadores

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asistiu esta mañá en Vigo á presentación do proxecto de investigación “Desenvolvemento de biomarcadores familiares de deterioro cognitivo e estrés familiar na enfermidade de Alzheimer”, que artellarán a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Galicia (AFAGA), e o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

O proxecto presentado esta mañá no Hospital Álvaro Cunqueiro busca desenvolver por primeira vez biomarcadores que teñan en conta o binomio familia–paciente pois, a perda dos niveis de deterioración cognitiva do paciente, está asociado ao aumento do estrés dos seus coidadores principais. Así, a investigación procurará acadar, dun xeito sinxelo e non invasivo, un diagnóstico sobre o nivel de deterioración cognitiva do paciente e o nivel de estrés familiar dos seus coidadores.

O máximo responsable da Sanidade galega gabou o traballo que realiza AFAGA en toda a comunidade galega, salientando que “é vital que todas as persoas con sospeita de padecer unha patoloxía deste tipo, conten cun proceso diagnóstico de calidade, un plan de intervención terapéutico axeitado, e que se lles realice un seguimento acorde ás distintas fases da súa enfermidade”.

No proxecto, no que tamén participará persoal do Servizo Galego de Saúde, procederase á toma de mostras de saliva de pacientes que formen parte dos grupos de estimulación para, de seguido, ser comparadas coa dos voluntarios sen deterioración cognitiva que participen no taller de prevención de deterioración. Este mesmo procedemento tamén se levará a cabo cos coidadores dos pacientes.

O obxectivo é que a través destes biomarcadores se poida predecir o deterioro cognitivo de cada paciente así como o tipo de terapia máis axeitada para cada caso, tendo en conta tamén ao seu coidador.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando