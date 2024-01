Os gandeiros interesados en facer uso do servizo de matadoiro móbil da Xunta poderán solicitalo a partir de mañá chamando ao teléfono 982 251 201

Tendo en conta as súas demandas, organizaranse as rutas do matadoiro, procurando sempre optimizar este recurso

O servizo estará plenamente operativo a partir do vindeiro venres, día 19 de xaneiro, tras completar a etapa de formación do persoal e de axustes técnicos e levar a cabo as primeiras probas en explotacións



A partir de mañá luns, día 15 de xaneiro, os gandeiros interesados en facer uso do matadoiro móbil da Xunta poderán solicitalo a través do teléfono 982 251 201. Este servizo está orientado ao sacrificio de gando ovino, cabrún e porcino naquelas explotacións gandeiras de pequeno tamaño de zonas afastadas de grandes núcleos de poboación e situadas a distancia dos matadoiros convencionais.

Unha vez se vaian recollendo as demandas dos gandeiros, organizaranse as rutas do matadoiro, procurando sempre optimizar este recurso, que ten como principal obxectivo mellorar a xestión e a rendibilidade das devanditas explotacións, ao reducir os custos de transporte do gando e mellorar, ao tempo, a calidade da carne e o benestar animal.

De acordo co cronograma de traballo, o matadoiro estará plenamente operativo a partir do vindeiro venres, día 19 de xaneiro, tras completar a etapa de formación do persoal e de axustes técnicos e despois de levar a cabo as primeiras probas en explotacións –que se están a desenvolver estes días–, todo isto necesario para a súa posta en marcha.

Os prezos para optar a este servizo oscilan entre os 10 euros para animais ovinos e cabrúns menores dun ano (contabilizando só o sacrificio e a preparación do canal) ata os 50 euros para os porcos, no caso de incluír tamén o almacenamento e transporte a punto de distribución.





