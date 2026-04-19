Ganaderos de Barbanza, sobre el robo de sus caballos: “Les cortaron las orejas y los marcaron a fuego para venderlos”

La Guardia Civil detuvo el pasado lunes 13 de abril a cinco personas como presuntas responsables del robo de más de 70 caballos en la Serra do Barbanza. A los implicados se les atribuyen delitos de hurto, receptación y maltrato animal.

Los ganaderos de la zona llevaban tiempo notando la falta de reses, una situación que en un principio achacaban a los ataques de lobos, muy frecuentes en el área. Sin embargo, las desapariciones comenzaron a ser tan numerosas y sistemáticas que decidieron interponer una denuncia al sospechar que “algo estaba pasando”, como relata Carlos Ventoso, uno de los afectados.

Cedida Caballos de la Serra do Barbanza

La voz de alarma definitiva saltó cuando varios ganaderos localizaron, por casualidad, a algunos de los animales robados en un curro en la zona de Pontevedra, dando pie al inicio de la investigación. Los caballos encontrados fueron devueltos pero todavía faltan muchos que o bien fueron vendidos o registrados bajo el nombre de otro propietario. “Devolveron algúns animais pero non todos, nin por asomo”, lamenta Enrique Laranga, otro de los ganaderos. Según los afectados, “non devolveron nin unha cuarta parte dos que roubaron”. En total, solo 14 de los 70 caballos han sido devueltos a sus dueños.

Mutilados para evitar su identificación

El grupo criminal en cuestión actuaba de forma organizada, robaba los caballos y, para evitar su identificación y poder venderlos, borraba las marcas identificativas que pudiesen tener. Realizaban nuevas marcas sobre las originales, sin ningún tipo de supervisión veterinaria causando lesiones y grandes cicatrices.

Otra manera usada para evitar la identificación, siendo la más impactante, fue la mutilación de las orejas de varios ejemplares. Carlos Ventoso denunciaba esta práctica "modificaronlle as marcas, a algúns mutiláronlle as orellas para que non se viran as marcas que lle tíñamos”. Enrique Laranga califica la situación de "surrealista".

Fixeron todo o posible para poder facer negocio con eles e cos que non puidero facer negocio, matáronos" Enrique Laranga Ganadero de la Serra do Barbanza

Según el comunicado de la Guardia Civil, también se requisaron cinco escopetas de caza que fueron utilizadas, presuntamente, para matar a cinco animales que las autoridades encontraron con impactos de arma de fuego en el cuerpo. Los detenidos fueron puestos en libertad después de prestar declaración en las dependencias Oficiales de la Guardia Civil y las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Ribeira.

Pérdidas de miles de euros

El impacto económico para los ganaderos es importante. Muchos de los animales sustraídos son de pura raza gallega, una variedad en peligro de extinción con un valor considerable en el mercado. El precio ronda los 1000 euros por ejemplar así que si hablamos de 5 caballos robados son 5000 euros de pérdidas, sin contar los potros o las yeguas preñadas. Los daños ponen en riesgo los ingresos de las explotaciones y, con ellos, su supervivencia.

00:00 Volumen Cerrar Cedido Caballos en Serra do Barbanza

Los ganaderos solo esperan que la situación se resuelva y, sobre todo, que cesen los robos. “O mais importante é que non nos sigan faltando animais, porque se seguimos así, a ganadería extensiva vai quedar sen animais aquí”, concluye Carlos Ventoso.