Galicia traslada ao Goberno central as súas demandas para que actúe de inmediato a prol da viabilidade do sector lácteo

O acordo constata que se está a producir unha situación xeneralizada de venda a perdas provocada polo incremento dos custos de produción

Proponse ao Ministerio de Agricultura que promova un gran acordo entre a distribución, a industria e os gandeiros a nivel nacional para incrementar o prezo actual dos contratos de venda de leite cunha prima de emerxencia de 4 céntimos/litro

Tamén, que habilite de inmediato mecanismos de control para frear a venda a perdas e que contribúa co financiamento necesario para que as comunidades autónomas, como Galicia, poidan desempeñar as súas novas competencias nesta materia

Outra petición pasa porque se recoñezan na normativa estatal plataformas informáticas de organismos públicos como medio de proba do custo efectivo de produción, caso da galega Conta Láctea







