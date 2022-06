Galicia traslada ao Goberno central os resultados do informe de custos no vacún de carne que constata a situación xeneralizada de venda a perdas no sector

José González pediu ao ministro Planas que se implique con forza para facer fronte a esta realidade e que traballe para facer cumprir a Lei nacional da cadea alimentaria, que prohibe expresamente a venda a perdas

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2022

O conselleiro do Medio Rural, José González, trasladou esta mañá ao Goberno central o estudo de custos de vacún de carne que acredita a situación xeneralizada de venda a perdas neste sector. Fíxoo durante a súa intervención no Consello Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, no que participou por videoconferencia, e que estivo presidido polo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Así, o conselleiro deu a coñecer os principais resultados do devandito informe, elaborado en colaboración coa Fundación Juana de Vega, e que constata que,

en números redondos, existe unha diferenza de 1 euro por quilo entre o que terían que percibir os gandeiros de Ternera Gallega Suprema para cubrir os seus custos de produción e o que realmente cobran.

José González pediu ao ministro Planas que se implique con forza para facer fronte a esta situación e que traballe para facer cumprir a Lei nacional da cadea alimentaria, que prohibe expresamente a venda a perdas. Ademais, o conselleiro agradeceu a receptividade e a boa disposición do ministro diante desta demanda de Galicia, compartida tamén por outras comunidades autónomas.

O conselleiro lembrou tamén que por parte da Xunta estase mantendo unha rolda de contactos –iniciada xa o pasado venres cos gandeiros da Asociación da Suprema– cos diferentes actores da cadea de valor da carne para involucralos na procura de solucións a esta realidade. Así, proximamente está previsto explicar tamén os resultados do devandito estudo á industria e á distribución, co fin de que os distintos elos do sector colaboren para darlle sostenibilidade a este eido produtivo.

Precisamente, José González vinculou este labor co protocolo promovido pola Xunta e asinado no seo da cadea de valor do vacún de carne, e máis concretamente en Ternera Gallega, para frear a venda a perdas, así como con outras iniciativas postas en marcha pola Consellería do Medio Rural para paliar a situación e para valorizar esta produción. Medidas como o anticipo da PAC ou como a campaña de promoción, a nivel nacional, da carne de Ternera Gallega Suprema, cun investimento total de 1,4 millóns de euros achegados a partes iguais pola Xunta e pola Indicación Xeográfica Protexida.





