Galicia solicita ao Goberno central unha reunión con todas as comunidades para abordar a futura lei de vivenda

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, envía unha carta á ministra de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para esixir a convocatoria “coa maior urxencia posible” dunha Conferencia Sectorial de Vivenda e Solo

A Xunta de Galicia acaba de solicitar ao Executivo central que convoque a todas as comunidades a unha Conferencia Sectorial de Vivenda e Solo para abordar o contido do proxecto da Lei polo dereito á vivenda.

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, remitiu onte unha carta á ministra de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para pedirlle a convocatoria desta reunión “coa maior urxencia posible” debido “á transcendencia” do asunto que se pretende tratar.

Tras facerse público o acordo entre o Goberno central e os grupos parlamentarios de Esquerra Republicana e EH Bildu con relación a certos aspectos do proxecto lexislativo, a responsable galega expón na súa misiva a inquedanza da Xunta ante a “preocupación” e as solicitudes de información que está a suscitar entre os diferentes colectivos profesionais do sector da vivenda en Galicia a futura normativa estatal, que actualmente se atopa na recta final da súa tramitación no Congreso dos Deputados.

Nesta mesma liña, a Xunta ten constancia de que tamén outras comunidades autónomas se sumaron á demanda galega e se dirixiron ao Goberno central para solicitar unha Conferencia Sectorial urxente na que se poida tratar o tema.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando