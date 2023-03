Galicia será a convidada especial do 55º festival internacional de teatro de Manizales en Colombia con cinco espectáculos en cartel

A Xunta colabora na organización da participación galega nesta recoñecida mostra de artes escénicas, pioneira en Latinoamérica, que terá lugar do 21 ao 28 de outubro



O festival colombiano exhibirá as montaxes Continente María de Ainé Producións, Dreaming Juliet de Elefante Elegante, DeMente de Fran Sieira Compañía de Danza, O mel non caduca de Ibuprofeno Teatro e Orquestra de malabares de Pistacatro



Galicia e as súas artes escénicas serán as convidadas especiais na 55ª edición do Festival Internacional de Teatro de Manizales, en Colombia, que terá lugar do 21 ao 28 de outubro coa participación de cinco compañías galegas de teatro, danza e novo circo: Ainé Producións, Elefante Elegante, Fran Sieira Compañía de Danza, Ibuprofeno Teatro e Pistacatro. A Xunta colabora con esta recoñecida mostra, considera a más antiga das que se celebran en Iberoamérica, para coordinar e apoiar economicamente esta representación artística galega, seleccionada pola propia organización do certame.

Para afondar nos detalles desta participación, o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, recibiu hoxe na Cidade da Cultura de Galicia os representantes destas cinco compañías e os directores dos festivais colombianos de Manizales, Octavio Arbeláez, e de Medellín, Sergio Restrepo, aproveitando a visita destes últimos a Galicia para asistir ao encontro profesional organizado en Narón con motivo do VIII Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular.

A colaboración da Xunta nesta iniciativa entronca coas accións de proxección exterior da escena galega que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades vén desenvolvendo fundamentalmente a través da liña anual de subvencións á distribución de espectáculos e da dinámica de internacionalización emprendida polo Centro Dramático Galego, que se estende a 13 países a través da implicación da compañía pública en dous proxectos europeos e noutros programas de intercambio, ademais da organización de xiras e a presenza en festivais con producións propias e coproducións.

A escolma realizada polo certame de Manizales reflicte a ampla variedade de xéneros e estilos da escena galega con propostas teatrais como Continente María, na que Ainé, en coprodución co Centro Dramático Galego e o Concello da Coruña, evoca a figura de María Casares; a particular revisión do clásico Romeo e Xulieta que Elefante Elegante propón en Dreaming Juliet, e o futuro distópico de O mel non caduca, de Ibuprofeno Teatro. En danza, a representación galega recae en Fran Sieira e a súa compañía co espectáculo de baile e música tradicional DeMente, que pon o foco na saúde mental, e en circo, Pistacatro viaxará a Colombia con Orquestra de malabares, un espectáculo que mestura a música co ballet aéreo dos malabaristas.

Galicia toma o testemuño de Chile, Arxentina ou o País Vasco como territorio convidado no Festival Internacional de Teatro de Manizales, que a través deste iniciativa busca a súa apertura cara a outras culturas para dar a coñecer as súas producións e as súas formas de traballar.

Con tal fin, organizaranse tamén conferencias, talleres e mesas redondas con participación desta delegación galega. Parte dela desprazarase, ademais, ata o Festival Teatro y Música Comfama San Ignacio, en Medellín, como evento colaborador do de Manizales.

Xunto coa súa vertente como un dos maiores encontros artísticos de Colombia, o Festival Internacional de Teatro de Manizales tense convertido nunha ponte para o intercambio entre os ámbitos da creación e da industria cultural, funcionando como motor para o desenvolvemento doutras áreas da produción artística na súa contorna. Na programación da súa 55ª edición, apostará ademais polas propostas innovadoras desde a perspectiva do uso de espazos non convencionais, así como polo emprego das ferramentas tecnolóxicas para a creación escénica.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando