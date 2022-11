Galicia senta as bases para impulsar a cadea de valor do hidróxeno verde e xerar pegada industrial

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou esta tarde na reunión previa para a constitución da Alianza industrial do hidróxeno verde

Avanza que se inicia un período de consultas para recabar os apoios necesarios que permitan a Galicia dispor dun ecosistema máis completo e diversificado neste eido

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou esta tarde en Santiago de Compostela nunha reunión previa para a constitución da Alianza industrial do hidróxeno verde. Tal e como explicou, supón sentar as bases para que Galicia poida mobilizar toda a capacidade instalada arredor do hidróxeno verde co obxectivo de impulsar a cadea de valor e xerar pegada industrial.

Na reunión, ademais da Xunta, estiveron representantes da Asociación Galega do Hidróxeno, as autoridades portuarias da Coruña, Vigo e Ferrol, Atiga, Cluergal, Asime, Ceaga, Aclunaga, o Clúster da Función Loxística e as tres universidades públicas.

Esta alianza permitirá promover proxectos xeradores desta enerxía renovable a través da colaboración público–privada, pero tamén o deseño e posta en marcha de instrumentos de apoio específicos –no que os fondos europeos terán un papel destacado–, a identificación de oportunidades, o impulso da formación en empresas, o fomento da investigación e mesmo a disposición da infraestrutura necesaria para a execución dun corredor atlántico do hidróxeno verde.

Segundo avanzou Conde, iníciase un proceso de consultas para recabar os apoios necesarios que poñan en marcha esta alianza e conseguir que Galicia dispoña dun ecosistema máis completo e diversificado neste ámbito.





