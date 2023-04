Galicia salienta a importancia da cooperación público-privada para lograr unha mellor integración local dos refuxiados

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou nunha nova reunión da Comisión de Cidadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionais (CIVEX) do CdR

A reunión tivo como temas centrais o impacto migratorio da guerra en Ucraína, a loita contra a desinformación e as conclusións da Conferencia sobre o Futuro de Europa

Normal 0 21 false false false ES X–NONE SI–LK

Bruxelas (Bélxica), 18 de abril de 2023

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou na 17ª reunión da Comisión de Cidadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionais (CIVEX) do Comité Europeo das Rexións (CdR). A recepción e integración dos refuxiados ucraínos en Europa, as conclusións da Conferencia sobre o Futuro de Europa (COFE), e a como loita contra a desinformación foron os principais temas a tratar na xuntanza.

No marco do próximo informe sobre o estado das rexións e cidades, que se centrará no impacto migratorio da guerra en Ucraína, a reunión CIVEX abordou as conclusións dunha enquisa realizada polo CdR e a OCDE no segundo semestre de 2022 sobre a acción dos gobernos subnacionais para abordar as necesidades dos refuxiados ucraínos. Neste sentido, Gamallo referiuse á cooperación público–privada como “necesaria para lograr así unha mellor inclusión local dos refuxiados” e destacou a boa acollida que en Galicia tiveron arredor de 2.500 refuxiados ucraínos que chegaron desde que comezou a guerra. Do mesmo xeito, lembrou o labor do Programa de Protección Internacional en Galicia e os itinerarios para refuxiados que se instrumentan a través de subvencións a ONG e concellos.

O papel dos entes locais e rexionais na loita contra a manipulación informativa

tamén centrou boa parte da reunión. No debate abordouse a necesidade de formar os representantes locais e rexionais na loita contra esta desinformación e a de incluír a perspectiva rexional nas estratexias da UE. Ademais, recordouse o labor dos representantes locais e rexionais na concienciación da poboación respecto ás campañas de desestabilización por parte de axentes estranxeiros.

Na reunión tamén se debateron as novas vías da democracia europea e as conclusións da Conferencia sobre o Futuro de Europa de cara ás próximas eleccións europeas de 2024. O debate pretende reforzar a participación e cooperación no CdR para reflectir as principais conclusións do COFE nas súas actividades lexislativas e políticas.

O Comité Europeo das Rexións representa os entes locais e rexionais da Unión Europea,

e asesora sobre aquelas políticas e lexislacións que teñen un impacto directo sobre eles. Galicia conta cun membro titular e un suplente nesta asemblea política composta por 329 membros e os seus respectivos suplentes.

No actual mandato 2020– 2025, Galicia participa na Comisión de Recursos Naturais (NAT) e na Comisión de Cidadanía, Gobernanza e Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX). Esta última elabora ditames en materia de seguridade, liberdade, xustiza, política migratoria e cidadanía, polo que nestes momentos contribúe de maneira fundamental a un dos obxectivos políticos prioritarios da UE: reforzar a democracia europea.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando