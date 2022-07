Galicia rexistrou un mes de xuño con temperaturas normais e húmido, cun 78% máis chuvias do habitual

O avance do último informe climatolóxico de MeteoGalicia conclúe que foi un período marcado polas altas precipitacións, sendo as comarcas do Xallas e de Caldas as que concentraron unha maior cantidade de chuvias

Con respecto ás temperaturas, os termómetros movéronse en xeral dentro dos valores habituais aínda que xuño tivo unha semana marcada pola entrada de aire moi cálido e que provocou episodios de calor en toda a Comunidade



Galicia rexistrou un mes de xuño normal en canto ás temperaturas e húmido no que respecta ás precipitacións, xa que segundo os datos obtidos nas principais estacións meteorolóxicas da Comunidade choveu de media un 78% máis do habitual neste mes.

Estas son as principais conclusións do avance do último informe climatolóxico de MeteoGalicia, que resalta que o pasado xuño foi un período moi marcado polas chuvias e con temperaturas que se moveron dentro dos valores agardados, aínda que con algún episodio de aire cálido, como o ocasionado pola masa procedente do norte de África que chegou a Galicia a mediados de mes.

Con todo, esta situación cambiou a parir do día 19, cando ventos frescos e húmidos de orixe atlántica substituíron ao aire cálido, o que provocou un notable descenso nos termómetros e algunhas precipitacións. De aí en adiante, o tempo foi moi cambiante, con chuvascos intermitentes e temperaturas irregulares como consecuencia dos movementos das baixas presións.

En calquera caso, a característica máis salientable do mes hai que buscala nos rexistros de precipitacións que, para tratarse de xuño, foron abundantes. Coas chuvias dos primeiros días xa practicamente quedou cuberta a media normal de todo o mes, que acabou sendo húmido no conxunto de Galicia aínda que sen superar os valores de 2021.

A precipitación media en Galicia foi de 85L/m2, un dato que se duplicou nas comarcas do Xallas e de Caldas, que acadaron os 180L/m2. Pola contra, os rexistros máis baixos acadáronse en localidades illadas de Valdeorras e Bergantiños, que roldaron os 30L/m2.

No caso das temperaturas, as medias do mes obtidas a partir dos datos das estacións meteorolóxicas máis representativas situáronse en 0,1º C por riba do esperado, o que fai que o mes poida considerarse normal neste aspecto. En todo caso, o comportamento foi moi irregular no conxunto da Comunidade.

Por exemplo, na Baixa Limia (cunha anomalía negativa de 1,3º C) acadáronse os rexistros máis baixos de toda Galicia, mentres que Verín contou coas temperaturas medias máis altas (2º C por riba do habitual).

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando