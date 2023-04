Galicia rexeita a iniciativa cidadá para vetar a venda de aletas de tiburón na Unión Europea posto que o seu obxectivo xa se cumpre coa norma de aletas adheridas

A comunidade apela ás autoridades comunitarias para frear unha medida carente de sentido que poría en risco o futuro da frota de palangre europea e beneficiaría aos buques de terceiros países con prácticas menos responsables

Rosa Quintana lembra que as embarcacións europeas aproveitan integramente o tiburón, desembarcándoo coas aletas unidas ao corpo, e que decisións deste calado botarían por terra os esforzos e investimentos realizados polo sector nos últimos anos para adaptarse á normativa antifinning

A prohibición sumaríase á inclusión do marraxo e da quenlla na lista Cites de especies ameazadas, que dificultan a comercialización destes recursos e a actividade da frota

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, asegurou hoxe que unha hipotética aprobación da iniciativa cidadá para vetar a comercialización na Unión Europea das aletas de tiburón –presentada o mes pasado no Parlamento Europeo– sería un novo despropósito da política pesqueira comunitaria e poría seriamente en risco o futuro da frota de palangre galega. Por iso, apelou á Comisión Europea, á Eurocámara e aos estados membros para que freen esta proposta carente de sentido pois o seu obxectivo –evitar a captura de tiburóns para cortarlle as aletas e desbotar o corpo– xa está acadado coa norma europea que obriga a pescar e desembarcar os exemplares coas aletas adheridas.

A titular de Mar subliñou durante a inauguración do II Congreso Interfish–España sobre a Sustentabilidade na pesqueira de palangre de superficie que a frota europea aproveita integramente o tiburón e realiza unha pesca responsable, como demostra o feito de non ter rexistradas infraccións neste sentido malia ser unha actividade moi controlada.

Neste sentido, a representante da Xunta lembrou que esta normativa de aletas adheridas está a cumprirse de xeito estrito na Unión Europea, pero non así por terceiros países con prácticas menos sustentables, motivo polo que Galicia pediu en numerosas ocasións que a prohibición do finning –a práctica de cortar as aletas e desbotar o corpo– fose extensiva a todas as frotas mundiais.

Rosa Quintana advertiu ademais de que unha posible prohibición da comercialización de aletas de tiburón en Europa tería un importante impacto socioeconómico no sector pesqueiro europeo e beneficiaría novamente aos buques de terceiros países con prácticas menos responsables, pois faríanse co mercado e co negocio dos armadores comunitarios que realizan unha actividade totalmente legal e sustentable.

A conselleira, que estivo acompañada polo director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, incidiu en que ese veto poría en perigo á frota de palangre europea e suporía botar por terra tanto os investimentos como os esforzos realizados nos últimos anos para adaptarse á normativa de aletas adheridas.

Nesta liña, subliñou que esa prohibición non estaría xustificada nun mercado comunitario que ten a política máis avanzada para perseguir e combater a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada, polo que pediu ás autoridades europeas que non se deixen influír pola presión dos grupos ecoloxistas e freen unha medida que carece de argumentos e base científica que a avalen.

Ese veto sería un duro golpe que se engadiría á inclusión do marraxo e da quenlla no Apéndice II da Convención sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestres (Cites), o que complica a súa venda e pon en dificultade a actividade dunha modalidade pesqueira que é das máis selectivas que existen.

O II Congreso Interfish–España celébrase entre hoxe e mañá en Vigo para analizar distintas cuestións de interese para a frota de palangre de superficie no seu obxectivo de acadar a sustentabilidade pesqueira. Entre elas o papel das administracións públicas ou da ciencia, o apoio da distribución ou a importancia das interprofesionais alimentarias e a comunicación na consecución dunha actividade sustentable.

A organizadora do evento, Interfish–España, foi creada en 2019 para representar toda a cadea de valor dos produtos do mar e está integrada pola Organización de Palangreiros Guardeses (Orpagu), a Organización de Produtores de Pesca do Porto e Ría de Marín (Opromar), a Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (OPP–7) e a Asociación Española de Maioristas, Importadores, Transformadores e Exportadores de Produtos da Pesca e a Acuicultura (Conxemar).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando