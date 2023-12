Ángeles Vázquez explica que este galardón, concedido por Adeac, busca poñer en valor o papel das sendas e camiños como recurso para gozar da natureza, realizar actividades deportivas e de ocio ao aire libre e aprender a interpretar ambientalmente a contorna

Galicia revalida o seu liderado como a Comunidade Autónoma con máis sendeiros azuis, cun total de 49 itinerarios recoñecidos, 14 máis que en 2023, segundo salientou hoxe a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Durante unha visita á ruta do monte Penizas, no concello de Marín, que vén de ser recoñecido con este distintivo, Ángeles Vázquez explicou que o galardón bandeira sendeiro azul, concedido pola Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (Adeac), busca poñer en valor o papel das sendas e camiños como recurso valioso para gozar da natureza, realizar actividades deportivas e de ocio ao aire libre e aprender a interpretar ambientalmente a contorna.

A maiores, a vicepresidenta segunda, que estivo acompañada do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, subliñou que

os 49 sendeiros azuis cos que contará Galicia en 2024 pertencen a 26 concellos, dos que 8 están na provincia da Coruña, 4 na de Lugo e 13 na de Pontevedra. Ángeles Vázquez puxo en valor que a provincia de Ourense acadou este ano o seu primeiro sendeiro azul ao ser recoñecida con este distintivo a ruta da Aceveda, no Parque Natural do Invernadeiro, no concello de Vilariño de Conso.

Logo de facer fincapé en que Sanxenxo, con 8 itinerarios recoñecidos, é o municipio español con máis galardóns, a vicepresidenta segunda detallou que

no que atinxe á comparativa a nivel nacional, por detrás de Galicia sitúase a Comunidade Valenciana, con 22 itinerarios azuis, e Andalucía, na que reciben este recoñecemento 16 rutas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando