Galicia reforzará os contidos humanistas nos currículos educativos coa incorporación da historia anterior a 1812 en bacharelato

Román Rodríguez destaca a importancia de formar “cidadáns libres, críticos e analistas” fronte á cultura do “tanto dá e do facilismo” que promove o Goberno do Estado

Advirte de que a tardanza do Ministerio na publicación dos currículos “pon en grave risco” a organización do vindeiro curso así como “a calidade, a igualdade e a equidade do noso modelo propio”





