Galicia reforza a súa colaboración coa bretaña francesa en materia agrogandeira

O conselleiro do Medio Rural e o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias realizarán a vindeira semana unha visita institucional á rexión gala

A principal finalidade da viaxe é estreitar os lazos de cooperación entre ambos territorios en eidos como a produción láctea ou a de pataca

Normal 0 21 false false false

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, realizará a vindeira semana unha visita institucional á Bretaña francesa para estreitar os lazos de colaboración entre Galicia e esta rexión en materia agrogandeira.

A delegación galega manterá diversas xuntanzas de traballo con autoridades rexionais e con representantes do sector e visitará tamén cooperativas e explotacións. Así, xa o propio luns están previstos contactos co presidente da rexión, Loïg Chesnais–Girard, así como co vicepresidente de Agricultura, Agroalimentación e Alimentación, Arnaud Lécuyer.

A continuación, o conselleiro e o director xeral reuniranse con representantes da

Federación Rexional das Maisons Familiales Rurales (MFR) da Bretaña

(equivalentes ás escolas familiares agrarias –EFA– galegas). O encontro xirará arredor da cooperación entre ambos territorios en materia de intercambio de experiencias e estadías a través dos proxectos de mobilidade Erasmus. Deica o mércores están previstas tamén visitas a cooperativas e explotacións lácteas, así como xuntanzas con produtores de pataca, entre outros actos.

A viaxe do conselleiro e o director xeral estará centrada especialmente no sector leiteiro, tendo en conta que a Bretaña é a segunda rexión europea en produción de leite, con 5,54 millóns de toneladas no ano 2021, sendo só superada pola irlandesa Southerm, que acadou os 6,46 millóns de toneladas. Neste ranking, Galicia ocupa a día de hoxe o noveno posto,

cun crecemento constante ano tras ano, sendo a que máis aumenta das que teñen producións similares, polo que, de manterse esta tendencia, podería escalar postos dentro da UE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando