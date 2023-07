Galicia reforza as relacións comerciais con China cun novo acordo coa Cámara de Comercio e Industria do país asiático

Asinado no transcurso dunha viaxe a China levada a cabo estes días por representantes do Igape, dá continuidade ao impulsado no 2018, que fixo de Galicia a primeira Comunidade autónoma en contar cun memorando destas características cunha das cámaras de comercio máis importantes do país que agrupa máis de 10.000 empresas

O obxectivo é promover o aumento do comercio e o investimento entre a industria de maquinaria e electrónica de ambos os dous países

As dúas partes comprométense a organizar misións comerciais, potenciar a cooperación comercial bilateral a través do intercambio de información comercial e servizos de consultaría mutuos, ou á elaboración dunha listaxe de provedores recomendados e dun calendario coas principais feiras comerciais internacionais que se celebran nos dous países

A Consellería de Economía, Industria e Innovación, a través do Igape, vén de asinar un novo acordo de colaboración coa Cámara de Comercio para a importación e exportación de maquinaria e produtos electrónicos de China que busca afianzar as relacións comerciais entre Galicia e o país asiático.

Este memorando, asinado no transcurso dunha viaxe a China que levaron a cabo representantes do Igape, reforza o interese recíproco tanto de Galicia como de China por dar novos pasos para consolidar as relacións bilaterais entre ambas as dúas economías. De feito, China foi en 2022 o primeiro destino en Asia das exportacións galegas, e un dos máis importantes fóra de Europa, experimentando un incremento do 6,7 % con respecto ao ano anterior ata acadar os 223 M?.

O acordo dá continuidade ao asinado no 2018, que fixo de Galicia a primeira Comunidade autónoma en contar cun memorando destas características cunha das cámaras de comercio máis importantes do país que agrupa máis de 10.000 empresas.

O memorando recolle unha serie de compromisos que se renovan para promover o aumento do comercio e o investimento entre a industria de maquinaria e electrónica dos dous países.

Así, ambas as dúas partes comprométense a organizar misións comerciais, potenciar a cooperación comercial bilateral a través do intercambio de información comercial e servizos de consultaría mutuos, ou á elaboración dunha listaxe de provedores recomendados e dun calendario coas principais feiras comerciais internacionais que se celebran nos dous países.

O acordo configúrase como unha oportunidade tanto para que as empresas galegas poidan abrir os seus mercados como para recibir novos investimentos cara a Galicia. Neste sentido, a viaxe levada a cabo polos representantes do Igape permitiu tamén avanzar nos grandes proxectos de investimento previstos en Galicia por parte de empresas chinesas, como é o caso da factoría de pneumáticos de Sentury que se prevé poñer en marcha nas Pontes.

Así mesmo, a viaxe facilitou o seguimento doutras posibles iniciativas, como a da empresa BYD, que está analizando un forte investimento na súa primeira fábrica de vehículos eléctricos en Europa, e a empresa Tsingshan que busca a implantación dunha fábrica de baterías para impulsar vehículos eléctricos.

A viaxe é froito das relacións impulsadas estes últimos anos pola Consellería de Economía, Industria e Innovación e incluíu, ademais, distintas reunións con outras empresas de automoción chinesas coas que se vén mantendo o contacto, así como coa empresa Bright Foods, matriz de Conservas Albo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando