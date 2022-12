Galicia reclama ao Ministerio que retire a reforma da ABAU porque agravará as desigualdades entre alumnos en función da comunidade de procedencia

Román Rodríguez lamenta que a proposta que quere impoñer o Goberno central en vez de solucionar problemas “vainos acentuar ao tempo que devaluará a cultura do esforzo”

Rexeita o elevado cómputo da nova proba de madurez, que non ten en conta ámbitos académicos tan importantes como a filosofía, a historia ou as linguas

Sinala que o texto está suscitando “críticas moi profundas, non só desde o punto de vista político, senón de carácter técnico por parte de colectivos de profesores e de institucións culturais de primeiro nivel”

Propón ao Ministerio de Educación “sentarnos de novo apostando por una liña de traballo dialogada e construtiva que non só garanta a igualdade entre as persoas, senón que xere tamén un marco de análise e uns criterios de avaliación homoxéneos”

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2022

A Xunta de Galicia reclama ao Goberno do Estado a retirada do proxecto de nova ABAU que o Ministerio de Educación pretende impoñer de xeito unilateral e que, na práctica, agravará as desigualdades entre os estudantes en función da comunidade autónoma de procedencia, ao tempo que devalúa a cultura do esforzo. Por iso, propón iniciar de novo un marco de traballo conxunto baseado nun “diálogo real” para deseñar uns criterios obxectivos e homoxéneos consensuados en beneficio do conxunto da sociedade.

Así o expuxo esta tarde o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, na reunión da Conferencia Sectorial de Educación, onde explicou que nestes momentos só quedan dúas opcións: “tirar para adiante por un camiño que non nos leva a ningures ou poñer o marcador a cero e sentarnos de novo a traballar desde un marco aberto, de diálogo real e acadar un consenso útil que as actuais présas impiden”.

Na súa exposición, o conselleiro reiterou que a proposta do Ministerio “non só non corrixe as debilidades que ten o actual sistema, senón que as agrava” mediante a introdución dunha nova proba de madurez, cun peso porcentual moi significativo na nota final e que, na práctica, “devalúa ámbitos académicos tan importantes como son a filosofía, a historia ou as linguas”. Tamén fixo referencia ás “críticas moi profundas, non só políticas, senón de colectivos de profesores e de profesionais de institucións culturais de primeiro nivel”.

Así pois, en opinión do titular de Educación do Goberno galego, “o Ministerio faría ben en retirar o proxecto, sentándonos de novo e apostando por unha liña de traballo que non só garanta a igualdade entre as persoas, senón que xere tamén un marco de análise e uns criterios de avaliación homoxéneos con niveis de esixencia e corrección similares”. “En Galicia –abondou o conselleiro– apostamos pola igualdade de oportunidades, porque haxa probas que non sexas heteroxéneas e que sexan homologables e porque haxa normas claras, que non xeren confusión e diferencias”, afirmou

Precisamente a falta de diálogo foi un dos elementos que levou a Galicia, xunto con outras comunidades autónomas, a abandonar a mesa de traballo técnica sobre a ABAU, posto que o Ministerio non ten en conta ningunha das achegas propostas. En palabras do conselleiro, este grupo de traballo “é un simulacro de participación onde se di que hai diálogo e consenso pero que, na práctica, só existe unha medida unilateral de aplicación dun proxecto co que non estamos de acordo”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando