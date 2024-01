Galicia recibirá 25,2 M? no novo reparto territorial de fondos europeos para as axudas de vivenda e esixe un esforzo extra ao Goberno central

Ángeles Vázquez xustifica a súa solicitude en que a Xunta “fixo os deberes” e cumpriu “con creces” os obxectivos marcados polo Ministerio en canto ao número de vivendas, con máis de 10.000 beneficiadas nas dúas convocatorias anteriores

Reivindica que para poder chegar e atender todas as solicitudes de subvención para rehabilitación no eido residencial recibidas na Comunidade serían necesarios 140 M?

Galicia recibirá inicialmente unha asignación de 25,2 millóns de euros no novo reparto territorial dos fondos europeos destinados a financiar diferentes liñas de axudas en materia de vivenda que se convocarán este ano.

Tras asistir esta mañá á Conferencia Sectorial de Vivenda, Urbanismo e Solo que se celebrou en Madrid, a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, explicou que a Xunta está de acordo coa distribución entre as comunidades acordada hoxe pero emprazou ao Goberno central a facer “un esforzo” e incrementar os fondos destinados a este eido.

Neste sentido, xustificou a súa solicitude de maior financiamento en que o Executivo galego “fixo os deberes” e cumpriu “con creces” os obxectivos marcados polo Ministerio no caso de Galicia con relación aos programas para actuacións a nivel de edificio e a nivel de vivenda convocados nos anos 2022 e 2023.

En concreto e segundo os criterios acordados para poder acceder ao futuro reparto de fondos europeos, o número de axudas resoltas nas dúas anualidades anteriores debía superar o 75 % do obxectivo previsto, é dicir, chegar a un mínimo de 7.014 vivendas beneficiadas.

No caso de Galicia, tal e como salientou a vicepresidenta, este fito acadouse sobradamente xa que en 2022 e 2023 a Xunta concedeu subvencións para rehabilitar enerxeticamente un total de 10.015 vivendas só a través destes dous programas.

Así, reivindicou que para poder chegar e atender todas as solicitudes de subvención para rehabilitación no eido residencial recibidas ata o momento na Comunidade, a Xunta estima que serían necesarios 140 millóns de euros, polo que os 25,2 millóns que lle corresponderán a Galicia para este ano son “insuficientes”.

Por iso e tras incidir en que parte dos fondos europeos do Plan de recuperación, transformación e resiliencia “están aínda sen executar”, tanto en materia de vivenda como noutros ámbitos, Ángeles Vázquez insistiu na necesidade de que as comunidades que están cumprindo cos obxectivos e facendo un esforzo orzamentario notable ?cunha partida de 170 millóns de euros reservada este ano á vivenda nas contas da Xunta ? poidan dispoñer de máis fondos para atender o maior número de solicitudes posible.

Así mesmo, a vicepresidenta aproveitou a Conferencia Sectorial para pedirlle tamén á nova ministra de Vivenda e Axenda Urbana que axilice na medida do posible a transferencia efectiva do reparto de fondos ás comunidades, recordando que os tempos para facer as convocatorias de axudas de 2024 son moi xustos e se corre o risco de non chegar a tempo para cumprir cos obxectivos de execución fixados pola UE para 2026.

Por último, pediu tamén á ministra que aclare os “anuncios” realizados polo Goberno central respecto da posta á disposición das comunidades autónomas de vivendas propiedade da Sareb e a explicar a razón pola que Galicia foi excluída do programa Viena.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando