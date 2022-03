Galicia recibe dez manifestacións de interese para impulsar novos centros de fabricación avanzada

As achegas prodúcense tras a invitación do Goberno galego a empresas e operadores económicos a propor proxectos concertados como parte do deseño dunha liña de axudas que se activará a través do Igape ao abeiro da Axenda Industria 4.0

As iniciativas presentadas relaciónanse coa fabricación innovadora, co aluguer de espazos compartidos en función do grao de especialización, coa activación de infraestruturas de demostración e ensaio, ou co fomento de servizos compartidos entre os solicitantes

A través da primeira convocatoria deste programa, estanse a impulsar en Galicia sete centros de fabricación avanzada en diversos sectores industriais, como as TIC, o biotecnolóxico, a loxística, o turismo ou o agroalimentario





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.