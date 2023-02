Galicia propón un total de 117 areais para optar á Bandeira Azul 2023

É a terceira comunidade autónoma que máis candidaturas presentou: 38 da Coruña, 19 de Lugo e 60 de Pontevedra, localizadas en 34 concellos

No mes de maio, os membros Adeac darán a coñecer o fallo desta edición, tal e como trasladou o seu presidente, José Palacios

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2023

Galicia propuxo un total de 117 areais para optar á Bandeira Azul 2023, o que supón 2 novas candidaturas con respecto ás presentadas na edición do pasado ano 2022, tal e como salientou a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, logo de participar na reunión do xurado nacional que concede estes distintivos.

Do Campo incidiu en que a Comunidade galega, coas 117 propostas ?38 da Coruña, 19 de Lugo e 60 de Pontevedra?, é a terceira autonomía que máis opcións presentou, por detrás da Comunidade Valenciana e Andalucía. Os valores e o estado actual dos areais candidatos de Galicia foron avaliados xunto cos de Madrid, País Vasco, Cantabria, Asturias e Estremadura.

Nese sentido, a representante da Xunta desexou que o esforzo realizado por 34 concellos ?14 da provincia da Coruña, 8 de Lugo e 12 de Pontevedra?, un máis que o pasado ano 2022, se vexa recompensado cun distintivo para o 100% das candidaturas, sobre todo porque as administracións locais dedican importantes recursos para que os seus areais gocen de boa calidade das augas ?que ten que ser excelente?, seguridade, servizos, e accesibilidade; así como para unha atinada xestión ambiental.

O fallo do xurado, que valorará que os areais sexan lugares seguros e accesibles para todas as persoas, darase a coñecer a mediados do mes de maio, tal e como lles trasladou o presidente da Asociación de educación ambiental e do consumidor (Adeac), José Palacios.





