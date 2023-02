Galicia propón homoxeneizar a ABAU cun marco común estandarizado e unha comisión técnica de control que garanta a igualdade entre as comunidades

O Goberno galego reitera que tan só unha proba única en todos os territorios “sería capaz de blindar completamente a equidade, a igualdade de oportunidades e a xusta concorrencia competitiva nun contexto de distrito único no acceso á universidade”

Pide que se aclare o horizonte temporal do período transitorio ao que alude o real decreto, así como cando se implantará o modelo definitivo

Lamenta de novo as présas do Goberno do Estado por impoñer o seu criterio en vez de apostar por un diálogo real coas comunidades autónomas para deseñar uns criterios obxectivos e homoxéneos en beneficio de todos

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2023

A Xunta de Galicia vén de elevar ao Ministerio de Educación as alegacións ao proxecto de real decreto do Goberno do Estado de características básicas da proba de acceso á universidade, ABAU, a partir do curso 2023–24. A proposta de Galicia céntrase nunha serie de aspectos enfocados a garantir a equidade e a igualdade entre os estudantes independentemente da súa comunidade de procedencia a través dun marco de análise e uns criterios de avaliación homoxéneos con niveis de esixencia e corrección similares.

En todo caso, a Consellería de Educación reitera a súa reivindicación dunha proba única no conxunto do Estado xa que esa sería a vía “capaz de garantir completamente a equidade, a igualdade de oportunidades e unha xusta concorrencia competitiva no contexto de distrito único de acceso á universidade”.

Non obstante, ante a falta de resposta do ministerio neste sentido, a consellería recorre a presentación de alegacións na fase de información pública do texto ministerial. Así pois, no que atinxe ao artigo 4.3 deste borrador de real decreto que alude a “procedementos de coordinación destinados a homoxeneizar a estrutura xeral, os exercicios e os criterios de avaliación”, o Goberno galego considera que esta redacción, tal e como está, tan só ofrece un marco xeral e “esquiva” un dos problemas centrais á hora de asegurar a equiparación da proba entre os distintos territorios, posto que na práctica “permitiría que un mesmo grupo de profesionais puidese elaborar para unha mesma materia exames de niveis de dificultade diferentes”.

Para atallar os efectos indesexables deste artigo, a Xunta propón que a redacción deste artigo debe incluír, de xeito explícito, que isto debe facerse “mediante un control estandarizado das probas que permitan homoxeneizar o seu grado de dificultade”.

Ademais, demanda a creación dunha comisión a nivel estatal encargada de “homologar as probas de cada comunidade autónoma como paso previo á súa realización”. Esta comisión, que se regularía a través dun novo artigo 4.bis, deberá estar constituída por un grupo de expertos “con sólida formación na elaboración dos exames” e que, ademais do control previo de homologación das probas a nivel estatal, tamén se encargará de “revisar as cualificacións obtidas en todas as comunidades coa finalidade de axustar os parámetros que preserven o principio de igualdade no acceso á universidade”.

A Xunta tamén demanda que se aclare o réxime transitorio establecido no borrador de real decreto que, tal e como está redactado, xera “certa confusión” ao dicir, por unha banda, que o novo modelo se implantará no curso 2023–24 e, doutra banda, remitir a “un proceso temporal intermedio” sen establecer ningún marco temporal.

Polo tanto, o Goberno galego pide que se especifique con total claridade o período de transitoriedade do modelo segundo o actual borrador, ata cando durará dita transitoriedade e en que consistirá e cando se implantará o modelo definitivo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando