Galicia presenta os avances na loita contra o lixo mariño na conferencia final do proxecto europeo Cleanatlantic

O acto de peche da iniciativa será o vindeiro 21 de xuño na sede do Centro Tecnolóxico do Mar–Fundación Cetmar, en Vigo, onde os investigadores darán conta dos principais resultados obtidos e as ferramentas desenvolvidas nos seus sete anos de traballo

Vigo, 13 de xuño de 2023

O Centro Tecnolóxico do Mar–Fundación Cetmar acollerá o vindeiro 21 de xuño na súa sede en Vigo o acto de presentación dos avances acadados polo proxecto CleanAtlantic de loita contra o lixo mariño no Espazo Atlántico. O centro, dependente da Consellería do Mar, é o coordinador desta acción europea que pecha con esta xornada sete anos de traballo colaborativo.

O evento permitirá dar a coñecer os datos e a información recollida durante todo este tempo sobre o lixo mariño, así como o seu seguimento, modelado e aplicación de todo este coñecemento de cara a súa eliminación. A cita concluirá cun debate sobre os retos e oportunidades a abordar no futuro neste ámbito a través de novos proxectos de colaboración innovadores e de actividades en rede que axuden a concienciar e cambiar a actitude dos actores implicados así como a mellorar os sistemas de xestión do lixo mariño.

A apertura da conferencia final, que se desenvolverá en formato presencial e online, está prevista para as 09,00 horas da mañá e a inscrición para asistir á mesma está aberta na páxina

web

do Cetmar, onde tamén é posible consultar a axenda do evento.

CleanAtlantic

liderado polo Centro Tecnolóxico do Mar–Fundación Cetmar e composto por 19 organizacións de Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal e España, traballou desde 2017 na mellora do coñecemento e das capacidades de prevención, monitorización e eliminación do lixo mariño.

Esta iniciativa está financiada polo Programa de Cooperación Transnacional Espazo Atlántico e conta coa participación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) e da Universidade de Santiago de Compostela. O traballo realizado ao abeiro deste proxecto serviu para que fose un dos galardoados nos Atlantic Projects Awards xunto a outras accións investigadoras como Arcopol Platform e Mariner.





