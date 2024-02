Galicia prepara o recurso de inconstitucionalidade contra a Lei estatal de vivenda coa petición dun informe ao Consello Consultivo

A Xunta recorrerá á vía xudicial se o Goberno central non dá resposta nesta semana ás propostas remitidas nos últimos días polo Observatorio da Vivenda de Galicia para modificar a normativa e evitar conflitos de competencias coas autonomías

Ángeles Vázquez asegura que o Executivo galego vai esgotar a vía do diálogo, pero que queda pouco prazo para presentar un recurso que xa interpuxeron outras comunidades como Madrid, Baleares ou Andalucía

A vicepresidenta segunda lembra que o texto lexislativo favorece a okupación e xera unha inseguridade que xa está a provocar a retirada de vivendas do mercado do alugueiro en favor da venda ou do uso turístico

O Executivo galego defende un maior esforzo investidor e financiamento para as autonomías que, como Galicia, cumpriron cos obxectivos marcados en materia de vivenda co obxectivo de poder atender a elevada demanda de axudas rexistrada

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2024

A Xunta está a traballar na posible presentación dun recurso de inconstitucionalidade contra a lei estatal de vivenda mediante a recompilación de distintos argumentos como un informe preceptivo solicitado ao Consello Consultivo de Galicia. A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vazquez, explicou hoxe que a Comunidade recorrerá aos tribunais se o Goberno central non dá resposta nesta semana ás propostas de modificación da normativa que lle remitiu nos últimos días o Observatorio da Vivenda de Galicia.

Precisamente, a responsable autonómica incidiu antes da reunión deste órgano consultivo sobre o sector da vivenda en que os prazos para presentar o recurso de inconstitucionalidade se esgotan e que o Executivo central debe actuar con celeridade dando resposta ás peticións de cambios –coa introdución de axustes ou a supresión de certas partes do texto– para evitar os conflitos de competencias existentes coas autonomías. Do contrario, Galicia seguirá os pasos que xa deron outras comunidades como Andalucía, Baleares ou Madrid.

A vicepresidenta segunda detallou que o documento remitido polo Observatorio ao Goberno central dá resposta ao compromiso adquirido na reunión da comisión bilateral do pasado mes de xaneiro, onde a Comunidade acordou trasladar as partes do texto lexislativo nas que considera necesario introducir modificacións para evitar o conflito competencial.

Entre elas, salientou cuestións relacionadas coa okupación ou co alugueiro de vivendas. “Non imos permitir que a okupación sexa o título habilitante para acceder a unha vivenda pública nin que a inseguridade que xera afonde na retirada de vivendas do mercado do alugueiro optando pola venda ou o uso turístico”, aseverou Ángeles Vázquez.

A responsable autonómica pediu ao Goberno central que actúe con seriedade e rigorosidade dando unha resposta inmediata ao Observatorio. Neste sentido, xusto despois de aprobarse a lei estatal de vivenda –en maio– a Xunta solicitou unha comisión bilateral para analizar as discrepancias no seu contido, pero ata meses despois non tivo resposta e a reunión non foi convocada ata xaneiro.

A vicepresidenta segunda subliñou que está na man do Executivo central evitar un novo recurso de inconstitucionalidade contra a lei de vivenda estatal e incidiu en que os servizos xurídicos do Goberno galego teñen perfectamente analizado o texto lexislativo por se fose necesario recorrer á vía xudicial para resolver o conflito competencial. Precisamente, ese traballo complementarase co informe solicitado ao Consello Consultivo de Galicia.

A Xunta advertiu desde o primeiro momento de que a nova lei polo dereito á vivenda foi aprobada sen o consenso das comunidades autónomas, invade parte das súas competencias, xera confusión normativa e inseguridade, ataca o dereito á propiedade, prima aos okupas fronte aos propietarios e aposta por un modelo intervencionista que Galicia non comparte así como por medidas sancionadoras en lugar de fixar incentivos e medidas de estímulo para os propietarios.

Neste sentido, contrasta a actuación da Xunta neste caso –apostando polo diálogo desde o principio– co comportamento do Goberno central noutras situacións semellantes como a Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia, que foi recorrida directamente polo Executivo central ante o Tribunal Constitucional sen a convocatoria dunha comisión bilateral na que se podería buscar o xeito de dirimir as discrepancias existentes entre as partes.

A reunión do Observatorio da Vivenda de Galicia tamén serviu para dar conta da última

Conferencia Sectorial de Vivenda, Urbanismo e Solo, que se celebrou en Madrid a mediados de xaneiro e na que o Goberno central trasladou que vai transferir á Comunidade 25,2 millóns de euros no novo reparto territorial dos fondos europeos destinados a financiar diferentes liñas de axudas en materia de vivenda que se convocarán este ano.

Nesta liña, malia que a Xunta está de acordo coa distribución entre as comunidades, ve necesario un esforzo adicional e maior financiamento para aquelas comunidades como Galicia que cumpriron amplamente os obxectivos marcados. De feito, a vicepresidenta segunda reiterou que para poder chegar e atender todas as solicitudes de subvención para rehabilitación no eido residencial recibidas ata o momento na Comunidade, serían necesarios 140 millóns de euros, polo que os 25,2 millóns que lle corresponderán a Galicia para este ano son insuficientes.





