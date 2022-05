Galicia pide á Unión Europea que teña en conta as peculiaridades do seu sector marítimo-pesqueiro para superar os retos de futuro e que poida medrar

A Xunta destaca a importancia de que tanto a comunidade como Europa sexan conscientes de que se necesitan mutuamente para poder avanzar

Sinala que ao Goberno de España lle sobraban razóns para impoñer a capitalidade de Vigo no sector pesqueiro como sede do Instituto Español de Oceanografía

Vigo, 6 de maio de 2022.–

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, participou hoxe no acto de celebración do Día de Europa organizado pola Axencia Europea de Control da Pesca (EFCA) onde expuxo a necesidade de que Galicia e Europa sexan conscientes de que se necesitan mutuamente para poder avanzar. Nesta liña, incidiu na transcendencia de que a Unión Europea comprenda as necesidades do sector marítimo–pesqueiro galego –o máis importante do club comunitario– e as súas peculiaridades para poder superar os retos de futuro no desenvolvemento da actividade e que poida medrar.

Fernández–Tapias reprochou que o Goberno de España non tivera en conta a capitalidade de Vigo no sector pesqueiro á hora de impoñer “a nosa cidade como sede do Instituto Español de Oceanografía”. “Foi este feito e non outro un factor clave para que a Axencia Europea de Control da Pesca nos elixira como o centro neurálxico da súa actividade”, sinalou para que se tomara boa nota.

De Vigo, destacou o seu peso na actividade marítimo–pesqueiro galega e en toda a cadea mar–industria europea, a súa grande fortaleza portuaria e de alto valor marítimo, e a relevante presenza do naval olívico. “Unha cidade –dixo– de enorme puxanza pesqueira que, nin nos peores momentos deixou de exercer a súa actividade con responsabilidade, baixo o paraugas da unidade e no marco dos criterios que rexen a sustentabilidade”.

Xa nun marco máis xeral, a representante do Executivo galego referiuse a desafíos como a eliminación das bonificacións para os combustibles –promovida tanto pola Unión Europea como pola Organización Mundial de Comercio–, a proposta de limitación da pesca de fondo –que pon en risco máis de 280 millóns de euros na economía galega–, a proposta de regulamento de control da pesca –que propón fórmulas de difícil encaixe para a frota como as cámaras a bordo ou a duplicidade na remisión de datos– e as dificultades derivadas do brexit.

Nesta liña, Fernández–Tapias lembrou que Galicia está a traballar para superar eses retos ao tempo que avanza en aspectos que contribuirán a impulsar o complexo mar–industria como a Estratexia galega para a economía azul ou a proposta de revisión da Política Pesqueira Común (PPC). Neste último caso, a comunidade está a elaborar da man do Consello Galego de Pesca unha proposta coa que liderar esa posible reforma e que recolle principios fundamentais como unha PPC máis social –que promova a remuda xeracional–, máis xusta –que respecte o level playing field–, máis sostible, máis segura e máis unida, que aposte pola cogobernanza.

Agradecemento EFCA

A delegada territorial subliñou a relevancia de construír unha Europa máis forte e unida e incidiu en que a Unión Europea pode facer moito por Galicia e que a comunidade tamén pode facer moito por Europa. Neste sentido, agradeceu o labor da Axencia Europea de Control da Pesca por contar con Galicia para avanzar e traballar na mellora da sustentabilidade pesqueira con argumentos sólidos e rigorosos.

A Axencia Europea de Control da Pesca, con sede en Vigo, ten como misión principal velar polo cumprimento das normas en materia de control, inspección e seguimento da actividade pesqueira. De feito, a súa principal función é organizar a coordinación e a cooperación entre as actividades nacionais de control e inspección para que se aplique e respecte eficazmente a normativa da Política Pesqueira Común.







