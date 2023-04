Galicia pide que a revisión das zonas vetadas á pesca de fondo se realice co máximo rigor atendendo tamén aos aspectos socioeconómicos

A titular de Mar lamenta que o informe presentado a semana pasada polo Consello Internacional para a Exploración do Mar suporía ampliar as zonas acoutadas e semella repetir eivas pasadas como a ausencia de datos actualizados de todas as artes

Rosa Quintana subliña que non se poden meter todas as artes no mesmo saco e prexudicar a algunhas como o palangre de fondo, unha das máis selectivas e respectuosas co medio ambiente que existen

O Executivo galego advirte de que Europa se arrisca a perder a súa soberanía alimentaria e a depender das importacións de terceiros países con capturas realizadas por buques con prácticas menos respectuosas cos ecosistemas

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, asegurou hoxe que Galicia vai defender ante todas as instancias a necesidade de que a revisión das áreas vedadas á pesca de fondo desde o ano pasado por Bruxelas se faga co máximo rigor, tendo en conta tanto o eido medioambiental como o social e o económico. Fíxoo durante a clausura do Foro Galicia de Sustentabilidade Global dos Produtos do Mar, organizado pola Fundación Nueva Pescanova, onde lamentou a proposta presentada polos científicos a semana pasada que suporía ampliar as zonas acoutadas.

A titular de Mar lembrou que o informe presentado polo Consello Internacional para a Exploración do Mar (CIEM) semella repetir as eivas da prohibición aplicada desde finais de 2022 pois só ten en conta os datos do arrastre –carecendo totalmente de información sobre artes moi selectivas como o palangre de fondo–, unha información que ademais é obsoleta pois a máis recente data do ano 2011.

A representante do Executivo galego subliñou que non se poden meter todas as artes de fondo no mesmo saco –o palangre está afectado polo veto malia ser unha das artes máis selectivas e respectuosas co medio que existen– e puxo de relevo a importancia de que os informes biolóxicos vaian acompañados de estudos de impacto socioeconómico co obxectivo de que se protexan tanto os hábitats mariños como aos propios pescadores.

A conselleira asegurou que Galicia vai defender os intereses da frota ante todas as instancias, como vén facendo desde que se coñeceron os plans da Comisión Europea, para evitar novos danos á súa actividade pola ampliación dos vetos ou pola aplicación de medidas restritivas adicionais como os plans para eliminar a pesca de arrastre nas zonas mariñas protexidas antes de 2030.

Rosa Quintana lamentou que nun momento no que o sector se ve prexudicado por numerosas cuestións de alcance global –como a pandemia da covid–19, a crise loxística mundial, a guerra en Ucraína ou a espiral inflacionista– Bruxelas poña en marcha medidas que dificultan aínda máis a actividade do sector e complican que sexa rendible.

A titular de Mar, que estivo acompañada polo director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, confiou en que finalmente impere a cordura e o Executivo comunitario reconduza o seu errático xeito de actuar para velar polos intereses dunha frota que é vital para garantir a soberanía alimentaria europea. Do contrario, dixo, o mercado comunitario dependerá das importacións de terceiros países e de capturas realizadas por buques con prácticas menos respectuosas co medio ambiente.

O Foro Galicia de Sustentabilidade Global dos Recursos Pesqueiros está organizado pola Fundación Nueva Pescanova co apoio da Xunta de Galicia e Abanca e ten como obxectivo liderar desde Galicia o diálogo sobre a sustentabilidade dos produtos do mar a nivel internacional. Con esa finalidade, reuniu ao longo do día de hoxe a distintos expertos na materia que analizaron os desafíos, oportunidades, demandas e compromisos para acadar a sustentabilidade tanto desde o eido ambiental como desde o socioeconómico.

O foro contou con tres eixos temáticos –sustentabilidade e trazabilidade, axenda 2030 e finanzas sustentables– que se desenvolveron arredor de conferencias e mesas redondas con temáticas diversas incluíndo a participación de relatores de prestixio tanto nacionais como internacionais pertencentes a organizacións do complexo mar–industria ou a entidades como a Organización de Nacións Unidas.







