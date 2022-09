Galicia pide que España presione xunto con outros países no Consello de Ministros da Unión Europea para que Bruxelas recapacite e free o veto á pesca de fondo

A comunidade defende que a nova normativa excede o marco do regulamento no que se ampara, do ano 2016 e que conxelaba a pegada pesqueira, polo que se entende que non se poden ampliar nin reducir as zonas autorizadas para faenar



A Xunta entende que, se a Comisión Europea non rectifica, o Estado debería recorrer a súa entrada en vigor e solicitar a suspensión temporal, un proceso no que contaría co apoio unánime de todas as comunidades afectadas e do conxunto da frota



Os Gobernos autonómicos do Cantábrico e Andalucía celebrarán a vindeira semana unha xuntanza en Santander co obxectivo de facer unha fronte común e rexeitar a prohibición aprobada polo Executivo comunitario



A conselleira do Mar, Rosa Quintana, expuxo hoxe a necesidade de que España acuda mañá ao Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea coa intención de facer presión ante Bruxelas da man doutros países afectados –como Francia ou Irlanda– co obxectivo de que recapacite e free a prohibición da pesca de fondo en preto dun cento de áreas de augas comunitarias publicada o pasado luns no Diario Oficial da UE.

A representante da Xunta explicou nunha entrevista na Radio Galega que o Goberno central debe buscar aliados para paralizar este despropósito, que entraría en vigor o próximo 9 de outubro, e facer que o comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, Virginijus Sinkevicius, rectifique. “Debe dar un paso atrás ante o malestar do sector e a contestación social e revisar a aprobación dese regulamento de execución cos últimos datos e informes dispoñibles”, indicou Rosa Quintana.

A titular de Mar subliñou ademais que a Comisión Europea excede con esta normativa o marco no que se ampara para a súa posta en marcha, un regulamento do ano 2016. Esa norma conxelaba a pegada pesqueira, polo que se entende que non se poden ampliar nin reducir as zonas autorizadas a faenar, algo que non ocorre neste caso

. De feito, ese regulamento permitiu traballar á frota con normalidade nos últimos seis anos.

Por iso, en caso de que as xestións políticas no Consello de Ministros de mañá non dean froitos, Galicia defende a necesidade de que España recorra esta prohibición ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea e solicite a súa suspensión temporal, pois a súa entrada en vigor sería un golpe mortal para a frota. A conselleira lembrou que o Goberno central conta co apoio unánime tanto das comunidades autónomas afectadas –Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Andalucía– como do sector pesqueiro, polo que non se entendería que o Goberno central non recorrese esta medida ante a Xustiza.

A representante do Executivo galego incidiu en que o Estado é o que está lexitimado para presentar ese recurso e que todas as autonomías contribuirían na busca de argumentos xurídicos e datos cos que xustificalo.

Rosa Quintana apelou á necesidade de que os tribunais sexan conscientes de que este veto tería un gran impacto nunha actividade económica fundamental para a produción de alimentos de calidade. “Nun momento no que tanto falamos do cambio climático, non se pode esquecer que a obtención de proteína mariña ten unha baixa pegada de carbono e nula pegada hídrica ao tempo que estamos ante un sector que vén acreditando que traballa axustado ás normas establecidas no seo da UE”, indicou.

Nesta liña, salientou que desde 2012 a maioría de caladoiros nos que faena a frota galega está en niveis de rendemento máximo sustentable (RMS), o que significa que o volume de capturas actual garante a continuidade da actividade no futuro.

Ante esta situación, Galicia segue a manter contactos con outras comunidades autónomas afectadas co obxectivo de facer unha fronte común contra a decisión adoptada por Bruxelas. Neste sentido, a titular de Mar anunciou que a próxima semana se celebrará unha xuntanza en Santander das catro comunidades do Cantábrico –Galicia Asturias, Cantabria e País Vasco– máis Andalucía para mostrar unidade no rexeitamento ao regulamento da Comisión Europea e exixirlle que rectifique.

Rosa Quintana lembrou que Bruxelas non aportou ditames biolóxicos nin socioeconómicos que sustenten a súa proposta, unha falla de argumentos sólidos que fai que a decisión se estea a adoptar en base a datos parciais e sen actualizar. Galicia defende que todas as artes de pesca son respectuosas co medio ambiente se se empregan ben e lamenta que o Executivo comunitario dea prioridade ás teses medioambientalistas por enriba das aportadas polos científicos e o propio sector

