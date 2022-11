Galicia participará na COP27 de Exipto para afondar na súa posición de referencia no eido do cambio climático

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda participará a partir de mañá en varios eventos relacionados coa redución das emisións, o papel local e rexional na loita contra este fenómeno e a análise dos resultados dos acordos de Glasgow

Aproveitará o cumio para facer balance e seguimento do primeiro ano da Xunta como membro da Coalición Under2 e expoñer as liñas xerais da futura Lei do clima galega



Galicia estará presente na 27ª Conferencia das Nacións Unidas sobre cambio climático (COP27) que se celebra en Exipto co reto de consolidar a súa posición de referencia neste eido e coñecer de primeira man as últimas tendencias e proxectos polos que se está apostando a nivel internacional para reducir as emisións, avanzar na adaptación das rexións a este fenómeno e analizar os resultados do cumio celebrado o ano pasado en Glasgow.

A partir de mañá e ata o domingo, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, participará nalgún dos principais eventos organizados no marco da COP27, a maior cita anual sobre cambio climático que se celebra a nivel mundial.

Cómpre subliñar a gran oportunidade que representa este evento para Galicia non só polo feito de que lle permitirá expoñer o traballo que está a desenvolver neste eido, senón tamén porque será unha ocasión única para coñecer os proxectos doutras rexións punteiras pola súa acción climática, así como a experiencia e a visión de diferentes líderes mundiais sobre cuestións tan importantes como a evolución das emisións de CO 2 .

A COP27 de Exipto, que comezou a pasada fin de semana e rematará o 18 de novembro, permitirá poñer en contacto a gobernos de todo o mundo e abrir un debate enriquecedor sobre os diferentes proxectos, iniciativas e políticas que cada un dos participantes está a promover co obxectivo común de frear o avance e os efectos deste fenómeno global.

Neste sentido, a conselleira buscará ideas e sinerxías con outras rexións igualmente comprometidas coa redución dos gases de efecto invernadoiro (GEI) tendo en conta, sobre todo, que a Xunta ultima a súa futura Lei do clima e está aberta a incorporar na mesma aquelas suxestións que se adapten mellor á realidade galega e contribúan a aumentar a resiliencia da Comunidade ao cambio climático e os seus efectos.

Ademais, o cumio acollerá varias reunións nas que Ángeles Vázquez coincidirá cos seus socios da Coalición Under2, iniciativa á que a Xunta se sumou precisamente hai un ano, no marco da COP26, co reto de asumir un papel máis activo no mantemento da temperatura global mediante a adopción de medidas para conter o quecemento do planeta.





