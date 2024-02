Galicia e outras rexións europeas avalían a dimensión rexional da loita contra o tráfico de drogas

O Goberno galego reivindicou na comisión CIVEX do Comité Europeo das Rexións o papel das rexións e cidades na labor de prevención no marco da loita contra o tráfico de drogas

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, tamén informou sobre o foro internacional ‘Cidades e rexións pola cooperación internacional’, no que participou o pasado mes de decembro



Bruxelas, 6 de febreiro de 2024

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou hoxe en Bruxelas no último encontro da comisión de Cidadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionais (CIVEX) do Comité Europeo das Rexións (CdR). Nun dos debates sobre os novos ditames, abordouse a nova folla de ruta para a loita contra o tráfico de drogas, adoptada pola Comisión Europea en outubro de 2023 para intensificar os esforzos da UE neste eido.

No debate avaliouse o papel das autoridades rexionais e locais na mitigación dos efectos negativos do tráfico de drogas, especialmente no ámbito da prevención. Neste sentido, a través das súas aportacións ao documento de traballo do ditame, a Xunta puxo o foco no ámbito escolar, apostando por campañas de información destinadas tanto aos mozos como aos seus familiares e docentes. Ademais, os asistentes subliñaron a importancia da cooperación entre os actores competentes a todos os niveis, tanto a escala nacional como no marco comunitario.

Tamén nesta última comisión CIVEX, o director xeral interveu para compartir a súa valoración da oitava edición do foro internacional Cidades e rexións pola cooperación internacional. Celebrada o pasado mes de decembro, contou coa súa participación na sesión de clausura en calidade de representante do CdR.

Na súa intervención, Jesús Gamallo destacou o traballo desenvolvido nas 25 mesas de debate celebradas ao longo do foro. Finalmente, pechou cunhas conclusións nas que subliñou a importancia da cooperación descentralizada e da Global Gateway, a estratexia europea que pretende colmar o déficit de financiamento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) mediante a creación de vínculos a nivel global que impulsen o investimento en infraestruturas sostibles e de calidade.

No actual mandato 2020–2025 do Comité Europeo das Rexións, Galicia participa na Comisión de Recursos Naturais (NAT) e na Comisión de Cidadanía, Gobernanza e Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX). Esta última elabora ditames en materia de seguridade, liberdade, xustiza, política migratoria e cidadanía, polo que nestes momentos contribúe de maneira fundamental a reforzar a democracia europea.

Na reunión da CIVEX celebrada hoxe tamén tivo lugar a aprobación de dous ditames sobre a situación da política de ampliación, un intercambio de puntos de vista sobre a subsidariedade activa e un debate sobre o Paquete de Defensa da Democracia.





