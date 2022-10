Galicia e Navarra comparten experiencias en relación coa recuperación do territorio rural e coa xestión forestal

? Por parte galega tamén participaron na xuntanza o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal e o director da Axencia Galega da Industria Forestal

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, e polo director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, reuniuse coa consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, e co director do Servicio Forestal y Cinegético do Goberno de Navarra, José Fermín Olabe. Durante a xuntanza, os representantes do Goberno galego e navarro compartiron experiencias con respecto á recuperación do territorio rural e a xestión forestal.

Neste sentido, o titular de Medio Rural de Galicia trasladoulles ás autoridades navarras as vantaxes que proporciona a Lei de recuperación da terra agraria, que persegue, entre outros obxectivos, fomentar unha xestión agrupada e sustentable dos montes, coa fin de recuperalos e poñelos en valor.

Así, José González explicou que por medio dos instrumentos que compoñen a devandita lei –tales como as agrupacións de xestión conxunta, as aldeas modelo e os polígonos agroforestais– é posible unha planificación preventiva, creando devasas naturais que non só axudan na loita contra os incendios forestais, senón que tamén contribúen decisivamente contra o abandono do rural. Así o certifican, salientou, as 21 aldeas modelo que xa están en marcha actualmente en Galicia e os outros tantos polígonos agroforestais que se atopan agora mesmo en distintas fases de execución.

Nesta mesma liña, o conselleiro avanzou que os vindeiros meses van ser claves para dar un impulso especial ás devanditas agrupacións forestais de xestión conxunta, tras os avances rexistrados nos outros dous instrumentos –as aldeas modelo e os polígonos agroforestais–, que se seguirán fomentando.

Así mesmo, González destacou as políticas recollidas no Plan Forestal de Galicia 2021–2040 que, cun orzamento público–privado de 4.900 millóns de euros, avanza cara a un desenvolvemento sustentable, xerando emprego e economía verde baixa en carbono, acadando os compromisos de transición verde, biodiversidade, neutralidade climática e consumo responsable.

Na reunión de traballo tamén se abordaron os distintos sistemas de silvopastoreo no monte que se empregan en Navarra, así como a experiencia da Comunidade Foral nos aproveitamentos forestais en espazos naturais protexidos, que foi trasladada polos seus responsables políticos.

No ámbito dos aproveitamentos forestais, Navarra expuxo a xestión forestal activa que realiza nos seus montes, no marco da co–gobernanza coas entidades locais. Neste sentido, Navarra, con mais dun 60 % do seu territorio con proxectos de ordenación, leva a cabo aproveitamentos forestais nos seus montes, tamén naqueles incluídos en Rede Natura 2000, xa que a planificación forestal asegura a conservación das especies e hábitats. Os estándares navarros en canto á planificación forestal son posibles grazas á existencia non só de plans a nivel de monte senón de plans superiores a nivel comarcal.

No ámbito da gandaría extensiva, Navarra trasladou que se elaborou un plan específico en relación a esta cuestión, promovendo a gandería extensiva non só a través das axudas e investimentos xa existentes senón tamén estudando novas liñas de axudas e mediante a investigación en áreas como os cercados virtuais.





