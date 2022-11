Galicia mellora a atención ás enfermidades raras coa incorporación de tres patoloxías máis ao programa galego de cribado neonatal

A Atrofia Medular Espinal (AME), a Inmunodeficiencia Combinada Grave (IDGC) e a Hiperplasia suprarrenal conxénita pasarán a formar parte do Plan Galego de Cribado Neonatal

Galicia conta cunha das carteiras de cribado neonatal máis ampla de todo o Estado, cun programa que inclúe o cribado de ata 30 patoloxías

O conselleiro de Sanidade participou hoxe en Ourense na XXX Convivencia de Enfermidades Metabólicas organizada por ASFEGA



O conselleiro de Sanidade destacou hoxe na apertura da XXX Convivencia de Enfermidades Metabólicas no Carballiño que a Xunta mellorará a atención ás enfermidades raras coa incorporación de tres patoloxías máis ao Programa Galego de Cribado Neonatal.

Concretamente, Julio García Comesaña mencionou que a Atrofia Medular Espinal, a Inmunodeficiencia Combinada Grave e a Hiperplasia suprarrenal conxénita se integrarán no Plan Galego de Cribado Neonatal e “incidirán no reforzo da atención ás enfermidades raras e na protección da saúde da poboación infantil galega”.

Neste senso, o Goberno galego conta cunha Estratexia en Enfermidades Raras, que promove a abordaxe integral das mesas. No marco desta estratexia, existen tres unidades funcionais multidisciplinares, que xa funcionan desde este ano en Santiago, A Coruña e Vigo, e xa están prestando asistencia especializada aos pacientes.

Julio García Comesaña lembrou que Galicia conta cunha das carteiras de cribado neonatal máis ampla de todo o Estado, “que ademáis das 7 patoloxías que recolle a carteira básica do Servicio Nacional de Salud abrangue o cribado de ata 30 patoloxías”.

Neste sentido, destacou a importancia do programa de cribado neonatal, amplamente consolidado e que supera o 99 por cento de participación. “Entre xullo de 2000 e decembro de 2021 diagnosticáronse 611 pacientes con enfermidades obxectivo deste programa, tras analizarse as mostras de máis de 434.000 nenos no laboratorio de Metabolopatías do Hospital Clínico”.

As enfermidades raras afectan a entre un 5 e un 7 por cento da poboación. No caso de Galicia, a uns 200.000 galegos. Estímase que existen na actualidade entre 6.000 e 8.000 enfermidades raras distintas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando